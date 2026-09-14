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التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. موعد تغيير الساعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. موعد تغيير الساعة

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة
التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة
عبد الفتاح تركي

يترقب المواطنون في مصر موعد التوقيت الشتوي 2026، مع استمرار العمل بالتوقيت الصيفي واقتراب موعد انتهاء الفترة المحددة لتطبيقه، إذ يترتب على تغيير الساعة تعديل عدد من المواعيد اليومية المرتبطة بالعمل والدراسة ووسائل المواصلات وغيرها من الأنشطة المختلفة.

وبحسب أحدث المعلومات المنشورة أمس بشأن موعد التوقيت الشتوي في مصر، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن تبدأ بعدها العودة إلى التوقيت الشتوي، مع تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وذلك وفقًا للنظام القانوني المحدد لمواعيد تطبيق التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

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ويأتي تغيير الساعة في مصر ضمن نظام قانوني يحدد مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي بشكل سنوي، وهو ما يجعل موعد تغيير الساعة من الموضوعات التي يزداد البحث عنها مع اقتراب نهاية فترة التوقيت الصيفي.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

من المقرر العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، وفقًا للمواعيد التي حددها القانون المنظم لنظام التوقيت الصيفي.

وعند حلول موعد التوقيت الشتوي، يتم تعديل الساعة لتعود إلى التوقيت المعتاد قبل تطبيق التوقيت الصيفي، بما يترتب عليه تغيير بعض مواعيد الأنشطة اليومية المرتبطة بالعمل والدراسة ووسائل المواصلات والخدمات المختلفة.

وتتفق أحدث التغطيات المنشورة أمس مع استمرار العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهر سبتمبر ومعظم شهر أكتوبر 2026، على أن تتم العودة إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء يوم الخميس الأخير من أكتوبر.

التوقيت الشتوي

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند بدء التوقيت الشتوي؟

مع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتعود عقارب الساعة إلى التوقيت السابق على تطبيق التوقيت الصيفي.

ويعتمد نظام تغيير الساعة في مصر على تقديمها ساعة كاملة خلال فترة التوقيت الصيفي، ثم تأخيرها المدة نفسها عند انتهاء العمل به في فصل الخريف، وهو ما يؤدي إلى عودة الساعة إلى التوقيت المعتاد.

وتوضح أحدث المعلومات المنشورة عن التوقيت الشتوي 2026 أن الساعة يتم تأخيرها 60 دقيقة عند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، لتبدأ بعدها فترة التوقيت الشتوي في مصر.

متى بدأ التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

بدأت مصر تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026 اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، لتبدأ بعدها فترة التوقيت الشتوي وفقًا للجدول القانوني المحدد.

ويعني ذلك أن المواطنين يعملون خلال الفترة الحالية وفق التوقيت الصيفي، بينما تظل العودة إلى التوقيت الشتوي مرتبطة بانتهاء المدة المحددة قانونًا لتطبيق التوقيت الصيفي.

وتؤكد أحدث التغطيات المنشورة أن نظام التوقيت الصيفي لعام 2026 بدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، مع تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ماذا يحدث عند تطبيق التوقيت الشتوي؟

عند بدء العمل بالتوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت السابق على تطبيق التوقيت الصيفي.

وينعكس هذا التغيير على عدد من المواعيد اليومية، إذ يتعين على المواطنين والجهات المختلفة مراعاة التوقيت الجديد في مواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات وغيرها من الأنشطة والخدمات.

كما يرتبط تغيير الساعة بتعديل توقيت عدد من الأنشطة اليومية التي تعتمد على الساعة الرسمية للدولة، وهو ما يجعل معرفة موعد التغيير أمرًا مهمًا لتجنب أي ارتباك في المواعيد عند بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

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لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

اختيار يوم الجمعة لتغيير الساعة يأتي لكونه يوم عطلة رسمية في معظم قطاعات الدولة، وهو ما يساعد على الحد من التأثيرات الناتجة عن تعديل المواعيد على انتظام العمل والخدمات المختلفة.

كما يمنح توقيت التغيير في يوم الإجازة المواطنين والجهات المختلفة فرصة أكبر للتكيف مع النظام الجديد قبل بدء أسبوع العمل المعتاد.

ويرتبط اختيار توقيت الانتقال بين النظامين أيضًا بالحاجة إلى تقليل احتمالات حدوث ارتباك في المواعيد المرتبطة بالعمل والخدمات والأنشطة اليومية، وهو ما يجعل إجراء تغيير الساعة في يوم العطلة أكثر ملاءمة.

ماذا ينص قانون التوقيت الصيفي في مصر؟

ينظم القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتقرير نظام التوقيت الصيفي مواعيد تطبيق النظام سنويًا، حيث يبدأ التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

ويحدد القانون بذلك مواعيد تقديم الساعة وتأخيرها بشكل مسبق، بما يتيح للمواطنين والجهات المختلفة الاستعداد لتغيير التوقيت.

ويستمر العمل بالنظام خلال الفترة المحددة قانونًا، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي مع انتهاء يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وفقًا للجدول المنظم لتطبيق التوقيتين.

بدء التوقيت الشتوي

لماذا تطبق مصر التوقيت الصيفي؟

يرتبط تطبيق التوقيت الصيفي بمحاولة الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار، من خلال توافق جزء أكبر من الأنشطة اليومية مع فترات سطوع الشمس، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى استخدام الإضاءة الصناعية خلال بعض ساعات المساء.

كما يأتي تطبيق النظام ضمن إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء والاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول.

ويجعل ذلك نظام تغيير الساعة مرتبطًا أيضًا بمحاولة الاستفادة من ساعات النهار في تنظيم الأنشطة اليومية، بالتزامن مع استمرار العمل بالتوقيت الصيفي خلال الفترة التي حددها النظام القانوني.

لماذا يزداد البحث عن موعد التوقيت الشتوي 2026؟

مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي، يزداد بحث المواطنين عن موعد التوقيت الشتوي وتفاصيل تغيير الساعة، خاصة لمعرفة المواعيد الجديدة المرتبطة بالعمل والدراسة والمواصلات وغيرها من الأنشطة اليومية.

ويبحث المواطنون أيضًا عن موعد تأخير الساعة 60 دقيقة، وما إذا كان تغيير التوقيت سيؤثر على المواعيد المعتادة للأنشطة المختلفة، خاصة مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر.

وتظل القاعدة الأساسية عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي هي تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، وفقًا للمواعيد المحددة للنظام.

ما الخلاصة بشأن التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

الخلاصة أن التوقيت الصيفي في مصر يستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، وبعدها تبدأ العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

ويأتي هذا التغيير وفق النظام القانوني الذي يحدد موعد تطبيق التوقيت الصيفي وموعد انتهائه سنويًا، مع اختيار يوم الجمعة لإجراء تغيير الساعة بما يساعد المواطنين والجهات المختلفة على التكيف مع التوقيت الجديد.

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ومع اقتراب نهاية أكتوبر، يظل موعد التوقيت الشتوي 2026 وتغيير الساعة من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين، بسبب ارتباطها المباشر بمواعيد العمل والدراسة والمواصلات والأنشطة اليومية المختلفة.

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