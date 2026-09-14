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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

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انفاق المال
اسماء محمد

ينفق الآباء مبالغ ضخمة في بداية العام الدراسي مما يؤثر على ميزانية الأسرة لذا من المهم البحث عن أكلات اقتصادية ذات قيمة غذائية عالية وتساعد في ضبط الميزانية.

تعد البصارة من الأكلات الاقتصادية التى تساعد فى ضبط الميزانية دون الاخلال بالقيمة الغذائية للوجبات المقدمة لذا فهى من الوجبات التراثية التى توارثتها الأجيال على مر العقود.

البصارة

نعرض لكم طريقة عمل البصارة بالملوخية الناشفة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير
 فول مدشوش

ملوخية ناشفة

 بصل

 ثوم

كمون

شبت

بقدونس

 كزبرة

 نعناع

 سمنة

فلفل حار

 بهارات

 مكعب مرق

 ملح 

فلفل اسود

 بصل مقرمش للوجه

البصارة

طريقة عمل البصارة بالملوخية الناشفة
 

ضعي حلة بها ماء على النار وأضيفي فيها الفول المدشوش المغسول و البصل والثوم والكمون والمرقة وكل البهارات.

انتظرى حتى يصبح الفول طريا ثم ضعي الملوخية الناشفة والخضرة والملح والفلفل الأسود واتركيها نغلي غلوة واحدة ثم انزليها من النار وتقدم مع البصل المقرمش والمخلل .

البصارة
البصارة طريقة عمل البصارة البصارة بالملوخية الناشفة طريقة عمل البصارة بالملوخية الأكلات الاقتصادية الشيف شربيني

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