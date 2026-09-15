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موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الأجور الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الأجور الجديد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الأجور الجديد
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الأجور الجديد
عبد الفتاح تركي

يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وفق المواعيد التي أعلنتها وزارة المالية، بينما تُصرف مستحقات المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 سبتمبر، مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة التي رفعت الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026.

ويأتي موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وما يرتبط به من التزامات مالية إضافية على الأسر، وهو ما يفسر زيادة اهتمام الموظفين بمعرفة موعد نزول المرتبات، وجدول الصرف حسب الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى قيمة الأجور وفقًا للدرجات الوظيفية.

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وبحسب أحدث ما نُشر حتى 14 سبتمبر 2026؛ لا يوجد تغيير معلن في موعد بدء صرف مرتبات سبتمبر، إذ تظل البداية المحددة يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، مع إتاحة المستحقات وفق الجدول الخاص بالجهات الحكومية المختلفة.

متى يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026؟

حددت وزارة المالية يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة، على أن تستمر عملية الصرف وفق الجدول المحدد للجهات والهيئات الحكومية، بينما يتم صرف مستحقات المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 سبتمبر.

ويأتي ذلك وفق المواعيد التي أعلنتها الوزارة، دون الحاجة إلى انتظار تقديم موعد الصرف بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، إذ تشير أحدث البيانات المنشورة إلى استمرار الموعد المحدد مسبقًا لصرف مرتبات سبتمبر.

ويستفيد الموظفون من منظومة الصرف الإلكتروني وفق المواعيد المحددة لكل جهة، بما يسمح بإتاحة المرتبات عبر وسائل الصرف المعتمدة دون ارتباط الموظف بموعد موحد لجميع الجهات الحكومية.

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أين يمكن صرف مرتبات سبتمبر 2026؟

يمكن للموظفين والعاملين بالدولة الحصول على مرتبات شهر سبتمبر 2026 من خلال عدد من الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها فروع البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة.

وتتيح هذه الوسائل للمستحقين سحب رواتبهم وفق مواعيد الصرف المحددة لكل جهة، مع بدء إتاحة المستحقات من خلال المنظومة المالية الإلكترونية وفق الجدول المعلن.

وتؤكد البيانات المنشورة بشأن موعد صرف مرتبات سبتمبر أن الموظفين ليسوا مطالبين بالتزاحم على ماكينات الصراف الآلي، إذ تكون المرتبات متاحة وفق الموعد المحدد لكل جهة، ويمكن صرفها من وسائل الصرف المعتمدة.

ما جدول صرف مرتبات سبتمبر 2026 للوزارات والجهات الحكومية؟

يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 يوم الخميس 24 سبتمبر لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتشمل القائمة مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، إلى جانب وزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويستكمل صرف المرتبات يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 للعاملين بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية.

ويأتي توزيع مواعيد الصرف على الجهات المختلفة ضمن الجدول المحدد من وزارة المالية، بما يسمح بتنظيم عملية إتاحة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

هل تم تبكير صرف مرتبات سبتمبر 2026 بسبب العام الدراسي الجديد؟

لا يتضمن الموعد المعلن لصرف مرتبات سبتمبر 2026 تقديمًا عن الجدول المحدد بسبب بداية العام الدراسي الجديد، إذ تبدأ عملية الصرف يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 وفق المواعيد المعلنة.

ويترقب عدد كبير من الموظفين موعد صرف المرتبات خلال سبتمبر بسبب زيادة الالتزامات المالية المرتبطة بالعام الدراسي الجديد، إلا أن الموعد المعتمد للصرف يظل الخميس 24 سبتمبر 2026، مع استمرار صرف المرتبات وفق الجدول الخاص بكل جهة حكومية.

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ما الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة في 2026؟

أعلنت وزارة المالية تطبيق زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، مع اختلاف قيمة الأجر وفقًا للدرجة الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتأتي مرتبات سبتمبر 2026 ضمن منظومة الأجور الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي 2026-2027، وهو ما يعني استمرار صرف المرتبات وفق القواعد الجديدة خلال شهر سبتمبر.

كم تبلغ مرتبات العاملين بالدولة حسب الدرجات الوظيفية؟

تتفاوت قيمة الحد الأدنى للأجور والمرتبات وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاءت القيم المحددة بعد تطبيق الزيادة الجديدة على النحو الآتي.

تصل قيمة مرتب الدرجة الممتازة إلى 14 ألفًا و900 جنيه، بينما تبلغ قيمة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها 12 ألفًا و900 جنيه، وتصل قيمة راتب درجة مدير عام أو ما يعادلها إلى 11 ألفًا و400 جنيه.

وبالنسبة إلى الدرجة الأولى أو ما يعادلها، فتبلغ قيمة المرتب 10 آلاف و800 جنيه، في حين يصل راتب الدرجة الثانية أو ما يعادلها إلى 9 آلاف و500 جنيه، وتبلغ قيمة الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 9 آلاف و100 جنيه.

ويصل راتب الدرجة الرابعة أو ما يعادلها إلى 9 آلاف و300 جنيه، بينما تبلغ قيمة راتب الدرجة الخامسة 9 آلاف و100 جنيه، ويصل راتب الدرجة السادسة إلى 8 آلاف و100 جنيه.

وتعكس هذه القيم مستويات الأجور المحددة وفق الدرجات الوظيفية بعد تطبيق الزيادة الجديدة، مع استمرار صرف مرتبات سبتمبر 2026 وفق المنظومة الجديدة للأجور.

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ما أهم المعلومات عن مرتبات سبتمبر 2026؟

تتمثل أبرز المعلومات التي يحتاج الموظفون إلى معرفتها في أن موعد بدء صرف مرتبات سبتمبر 2026 هو الخميس 24 سبتمبر 2026، بينما تُصرف مستحقات المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 سبتمبر، مع إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري وغيرها من وسائل الصرف المعتمدة.

كما يستمر تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي رفعت الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، مع اختلاف قيمة المرتب وفق الدرجة الوظيفية.

وينصح العاملون بالدولة بمتابعة البيانات الرسمية الخاصة بمواعيد صرف المرتبات، خاصة أن مواعيد الصرف قد تختلف بين الجهات وفقًا للجدول المعلن، مع إتاحة صرف المستحقات من ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري وغيرها من وسائل صرف المرتبات المعتمدة.

زيادة المرتبات 2026

وبذلك يظل يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 هو الموعد المعلن لبدء صرف مرتبات شهر سبتمبر، في حين يستمر صرف المرتبات وفق الجدول الخاص بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، دون إعلان عن تقديم الموعد بسبب بداية العام الدراسي الجديد حتى 14 سبتمبر 2026.

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