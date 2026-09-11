أبطال ومرتباتهم زادت.. ماذا قال وزير التعليم عن المعلمين و أوضاعهم المالية؟

أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من التصريحات والرسائل الهامة تخص المعلمين المصريين ، وذلك خلال جلسة نقاشية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين وكبار الكتاب والمعنيين بالعملية التعليمية، تحت عنوان "جهود تطوير التعليم.. رؤية للحاضر وآفاق المستقبل"، تناولت أبرز مستجدات العمل بملف التعليم، والجهود التي تنفذها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، إلى جانب الخطط والمستهدفات خلال المرحلة المقبلة.

ماذا قال وزير التربية والتعليم عن المعلمين المصريين ؟

تمثلت أبرز التصريحات التي أدلى بها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن المعلمين المصريين فيما يلي :

معلمي مصر يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية فهم "أبطال يتحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة"

بدون المعلمين لا يمكن أن تستقيم العملية التعليمية أو تحقق أهدافها

حاليا لا يوجد أي عجز في معلمي المواد الأساسية.

ماذا قال وزير التعليم عن تأهيل وتدريب المعلمين وتحسين أحوالهم المادية؟

وعلى صعيد تأهيل وتدريب المعلمين وتحسين أحوالهم المادية وظروفهم الاقتصادية، قال الوزير محمد عبد اللطيف :

اهتمام القيادة السياسية بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية يعد اهتمامًا غير مسبوق

الوزارة تعمل بشكل يومي، وفي حدود أقصى إمكانيات الدولة، على تحسين أوضاع المعلمين وتطوير منظومة تدريبهم وتأهيلهم، من خلال تنفيذ برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى، بما يسهم في الارتقاء بمستواهم المهني ورفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم العلمية والتدريسية، وصولًا إلى أن يكون المعلم المصري على أعلى مستوى من العلم والقدرة والكفاءة في التدريس.

وزير التعليم يكشف بالأرقام تفاصيل تحسين رواتب المعلمين المصريين ؟

واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جهود تحسين أحوال المعلمين المادية ، حيث قدم بالأرقام مقارنة بين رواتب المعلمين في 2024 و 2026 ، مؤكدا ما يلي :

- معلم مساعد : 5659.60 جنيه في 2024 .. و 9409 جنيه في 2026

- درجة ثالثة : 6651.67 جنيه في 2024 .. و 10617.06 جنيه في 2026

-درجة ثانية : 7.09.40 جنيه في 2024 .. و 11.041.36 جنيه في 2026

- درجة أولى : 7.781.81 جنيه في 2024 .. و 11.779.98 جنيه في 2026

-كبير (مدير عام ) : 9.075.78 جميه في 2024 .. و 13.366.97 في 2026

-كبير معلمين : 10.315.58 جنيه في 2024 .. و 14.720.12 في 2026

بالإضافة الى حصول المعلمين ذو الفئة أ من خريجي الاكاديمية العسكرية المصرية على 2000 جنيه شهريا