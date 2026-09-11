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عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
قاسم

أحيا النجم عمرو دياب حفلًا خاصًا ضخمًا أقيم في سفح الأهرامات، بحضور جماهيري غفير، في ليلة استثنائية.
 

ورغم كون الحفل خاصًا، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتوافد عدد ضخم من محبي عمرو دياب للاستمتاع بباقة من أشهر أغانيه، في أجواء احتفالية مميزة تحت سفح الأهرامات.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط استقبال حافل من الجمهور، وافتتح الحفل بأغنية «يا أنا يا لأ»، قبل أن يشعل الأجواء بمجموعة من أحدث أغانيه، حيث قدم «خطفوني» و«أنت الحظ»، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وانتقل النجم الكبير  إلى مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بذاكرة جمهوره عبر أجيال مختلفة، فغنى «قمرين»، «نور العين»، «ليلي نهاري» و«وغلاوتك»، ليواصل الجمهور مشاركته الغناء والتفاعل مع كل أغنية.

كما قدم عمرو دياب عددًا من أحدث أعماله، من بينها «الألوان» و«راجع»، إلى جانب أغنية «لولا البنات» التي حققت نجاحًا واسعًا منذ طرحها ضمن ألبومه الأخير «حبيتك»، قبل أن يقدم «شايف قمر» و«حبيتك» وسط تفاعل جماهيري كبير.
 

وشكل الحفل ليلة جديدة في سلسلة حفلات عمرو دياب التي تتحول إلى أحداث جماهيرية، حيث استطاع أن يجمع بين أجيال مختلفة من الجمهور حول أغانيه، التي تشكل رصيد فني يمتد لأكثر من 40 عامًا، وفي الوقت نفسه مواصلًا تقديم أعمال جديدة تحظى بحضور قوي على منصات الاستماع.

ويأتي الحفل في سفح الأهرامات بالتزامن مع حالة النشاط الفني التي يعيشها عمرو دياب خلال الفترة الحالية، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها ألبومه الأخير «حبيتك»، وتصدر أغانيه قوائم الاستماع في مصر والمنطقة، ليواصل الهضبة تأكيد حضوره كواحد من أبرز نجوم الغناء العربي وأكثرهم استمرارًا وتأثيرًا.

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عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

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