جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد لواء خان يونس في حماس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال :" اغتلنا قائد لواء خان يونس في حماس محمد اليازوري بغارة على خان يونس الليلة الماضية".



اغتيال محمد اليازوري قائد لواء خان يونس



وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل محمد اليازوري، الذي كان يشغل منصب قائد لواء خان يونس في كتائب القسام، ويُعد أعلى منصب عسكري للحركة جنوب القطاع.

وتسلم اليازوري مهامه بعد اغتيال إسرائيل لسلفه رافع سلامة في يوليو 2025، والذي قُتل في الغارة نفسها التي استهدفت محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس وأحد أبرز المطلوبين لدى تل أبيب.

9 قتلى في قصف شمال وجنوب القطاع

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات أمس الخميس على مناطق شمال وجنوب غزة، أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين، بينهم 4 من عائلة واحدة سقطوا في قصف على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.وسبقت عملية اغتيال اليازوري بيوم واحد عملية أخرى استهدفت فرح حامد، عضو المجلس العسكري لحركة حماس والمسؤول عن ملف نشاط الحركة في الضفة الغربية.