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أردوغان يستجيب لرغبة محمد صلاح قبل لقاء طرابزون وكونيا سبور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أردوغان يستجيب لرغبة محمد صلاح قبل لقاء طرابزون وكونيا سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

يستعد فريق طرابزون سبور لخوض مواجهة أمام كونيا سبور، غدًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري التركي، وسط اهتمام خاص بالنجم المصري محمد صلاح.

وكشفت تقارير صحفية تركية عن وجود ترتيبات لعقد لقاء بين محمد صلاح ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، خلال الفترة المقبلة، بعد رغبة رئيس نادي طرابزون سبور في تنظيم هذا اللقاء.

أردوغان يستفسر عن محمد صلاح

وبحسب التقارير التركية، أجرى رجب طيب أردوغان محادثة مع أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، واستفسر خلالها عن محمد صلاح، في ظل الاهتمام الذي يحظى به النجم المصري.

وأبلغ رئيس طرابزون سبور الرئيس التركي بأن محمد صلاح يرغب في مقابلته، ليوجه أردوغان بترتيب اللقاء في أقرب فرصة ممكنة، وفقًا لما تسمح به ارتباطاته الرسمية.

مباراة طرابزون سبور تؤجل اللقاء

وكان من المقرر أن يجتمع محمد صلاح مع رجب طيب أردوغان خلال الأسبوع الحالي، بالتزامن مع الزيارات التي يجريها الرئيس التركي إلى مدينتي سامسون وريزه.

لكن ارتباط طرابزون سبور بمواجهة كونيا سبور، إلى جانب جدول زيارات أردوغان، تسبب في تعذر عقد اللقاء.

محمد صلاح أردوغان طرابوزن سبور

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