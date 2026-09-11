تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بالتزامن مع طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار المدعوم، في إطار توفير خيارات سكنية متنوعة لمحدودي ومتوسطي الدخل والشباب، وإتاحة نظم سداد تتناسب مع إمكانات المواطنين.

كيفية التقديم على شقة بالإيجار التمليكي .. الحجز والشروط وخطوات التقديم

ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك كأحد البدائل التي تتيح للمستفيد الانتفاع بالوحدة السكنية بنظام الإيجار وفقا لضوابط محددة، مع إمكانية انتقال ملكيتها إليه بعد استيفاء الشروط وسداد المستحقات وفقا للنظام المعلن.

موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

من المقرر أن يبدأ حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك اعتبارا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026.

ويتضمن الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة بالفعل، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها، وتتنوع مساحات الوحدات المطروحة بين 75 و90 و100 متر مربع، بما يوفر اختيارات مختلفة للراغبين في الحصول على وحدة سكنية وفقا لاحتياجاتهم.

شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط للاستفادة من وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 45 عاما وقت التقديم.

كما يشترط الالتزام بحدود الدخل المحددة وفقا للإعلان، إلى جانب وجود إقامة أو عمل مثبت في المكان الذي تقع فيه الوحدة السكنية محل التقديم.

وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم أو زوجته أو أحد أبنائه القصر قد سبق لهم الاستفادة من دعم سكني حكومي، وكذلك عدم امتلاك وحدة سكنية أو عقار مسجل، مع ضرورة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت مصادر الدخل وقيمته.

تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين 9

يشمل الطرح الجديد ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 9 نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم لمحدودي الدخل، وتتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترا مربعا، مع طرحها في عدد من المدن الجديدة والمحافظات.

كما يتضمن الطرح وحدات سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة، بمساحات تتراوح بين 90 و120 مترا مربعا.

ويصل الدعم المقدم على قيمة الإيجار إلى 1000 جنيه شهريا، وفقا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية والقواعد المنظمة للاستفادة من المبادرة.

كيفية التقديم على شقة بالإيجار التمليكي .. الحجز والشروط وخطوات التقديم

شروط التقديم على سكن لكل المصريين 9

يشترط للتقديم ضمن وحدات سكن لكل المصريين 9 ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما، مع ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريا.

وتبلغ مصروفات التسجيل 350 جنيها غير قابلة للرد، بالإضافة إلى سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين للوحدة، على أن يتم رد مبلغ التأمين وفقا للضوابط والشروط المحددة في الإعلان.

مواعيد التقديم على شقق الإيجار المدعوم

تنقسم فترة التقديم إلى مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر 2026، وتخصص لذوي الهمم.

وتبدأ المرحلة الثانية للتقديم أمام جميع المواطنين اعتبارا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026، وفقا للقواعد والإجراءات المحددة للطرح.

كيفية التقديم على شقة بالإيجار التمليكي .. الحجز والشروط وخطوات التقديم

خطوات حجز الوحدات إلكترونيا

يتم التقديم على الوحدات السكنية إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يبدأ المتقدم بالاطلاع على كراسة الشروط والتأكد من استيفاء جميع الضوابط المطلوبة قبل تسجيل الطلب.

وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات المطلوبة ورفع المستندات الرسمية المحددة ضمن إجراءات التقديم، ثم يخضع الطلب للفحص الإلكتروني للتأكد من صحة البيانات واستيفاء شروط الحصول على الوحدة.

وتتم مراجعة الطلبات المقدمة واستبعاد الطلبات التي لا تستوفي الشروط والضوابط المعلنة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمستحقين وفقا للقواعد المنظمة لكل طرح.

أهمية نظام الإيجار المنتهي بالتملك

يوفر نظام الإيجار المنتهي بالتملك خيارا جديدا أمام المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن، خاصة الفئات التي قد تواجه صعوبة في تحمل تكلفة شراء وحدة سكنية بنظام التمويل التقليدي.

كما يتيح تنوع المساحات ونظم الانتفاع والدعم للمواطنين إمكانية اختيار النظام السكني الأنسب وفقا لمستوى الدخل والقدرة على سداد الالتزامات، مع استمرار جهود الدولة في توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع.