كاتب صحفي يكشف الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

كشف الكاتب الصحفي أحمد حسن، مسؤول ملف الإسكان ، تفاصيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإيجار التمليكي، بالتزامن مع استعداد وزارة الإسكان لفتح باب الحجز أمام المواطنين ضمن طرح 25 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أحمد حسن، أن تجهيز المستندات المطلوبة مسبقًا يعد خطوة مهمة للراغبين في التقديم، خاصة مع قرب موعد فتح باب الحجز، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة وفقًا لشروط الطرح.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

وأشار أحمد حسن إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل عددًا من الأوراق الأساسية، وجاءت كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

للزوج والزوجة. مفردات مرتب حديثة للعاملين بالجهات المختلفة.

للعاملين بالجهات المختلفة. شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة.

لأصحاب المهن الحرة. شهادات ميلاد الأبناء في حالة وجود أبناء.

في حالة وجود أبناء. إيصال مرافق حديث لمحل السكن.

لمحل السكن. برنت تأمينات اجتماعية إن وجد.

إن وجد. الإقرار الموجود بكراسة الشروط، والذي يتضمن إقرار المتقدم بعدم الحصول على دعم سكني سابق.

راجع بياناتك قبل التقديم

وأكد أحمد حسن أهمية مراجعة جميع البيانات الموجودة في المستندات قبل رفعها أو تقديمها، والتأكد من تطابق البيانات الشخصية والدخل والحالة الاجتماعية، لتجنب وجود أي أخطاء قد تؤثر على موقف المتقدم.

وشدد على ضرورة قراءة كراسة الشروط كاملة قبل بدء إجراءات الحجز، لأنها تتضمن التفاصيل الخاصة بشروط الاستحقاق وآليات السداد والتخصيص والمواعيد.

وأكد أحمد حسن أن تجهيز الأوراق المطلوبة من الآن يساعد المواطنين على الاستعداد للتقديم، مع ضرورة الالتزام بما ستحدده كراسة الشروط من ضوابط ومستندات نهائية.

25 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد

ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح 25 ألف وحدة سكنية، منها 10 آلاف وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، و15 ألف وحدة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9».

مواعيد التقديم

ومن المقرر أن يبدأ التقديم لذوي الهمم اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026.