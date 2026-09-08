العربية ولعت.. حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري المعصرة بحلوان

شهد طريق الأوتوستراد بمنطقة حلوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ما أسفر عن اشتعال النيران في إحداهما، وإصابة عدد من الأشخاص، وسط حالة من الارتباك المروري بمحيط موقع الحادث.

تفاصيل الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أثناء سيرهما على طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة حلوان، واندلاع النيران في إحدى السيارات عقب التصادم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، برفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الواقعة، فيما بدأت الحماية المدنية في التعامل مع السيارة المشتعلة والسيطرة على النيران لمنع امتدادها إلى السيارة الأخرى أو المركبات المارة بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من مستقلي السيارتين، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة من الأجهزة المعنية لحالتهم الصحية.

كما انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث، للعمل على رفع آثار التصادم والسيارات المتضررة من نهر الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، بعد أن تسبب الحادث في حالة من التكدس بمحيط موقعه.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.