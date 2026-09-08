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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهلة أخيرة.. تفاصيل اجتماع حسين لبيب مع بعض لاعبي الزمالك بشأن المستحقات

حسين لبيب
حسين لبيب
عبدالله هشام

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل دارت في الاجتماع الذي جمع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وبعض لاعبي نادي الزمالك.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «اللاعبون أعطوا مهلة لمجلس الإدارة ليوم 16 سبتمبر حتى يتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين».

وأضاف: «من المنطقي أن يعطي مجلس الإدارة مهلة للاعبين، ولكن الذي حدث هو أن اللاعبين هم من أعطوا مهلة لمجلس الإدارة».

وأشار محمد أضا إلى أن اللاعبين أبلغوا حسين لبيب أنه إذا لم يتم صرف الأموال بعد يوم 16 سبتمبر ستكون هناك خطوات تصعيدية من اللاعبين، لافتًا إلى أن اللاعبين قد يمتنعون عن خوض التدريبات.

وتحدث أضا عن أن مجلس الإدارة ردّ على اللاعبين أن المستحقات ستكون حاضرة خلال 10 أيام.

حسين لبيب نادي الزمالك الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك

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