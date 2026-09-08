أحمد بلال يفتح النار على الزمالك بسبب زيزو: المسافة بين الأهلي والزمالك ضوئية

شن أحمد بلال، الإعلامي بقناة الأهلي، هجومًا حادًا على نادي الزمالك، وذلك تعليقًا على الجدل المثار مؤخرًا حول انتقال أحمد سيد زيزو إلى القلعة الحمراء، وقيمة عقده مع الأهلي.

وجاءت تصريحات بلال ردًا على حديث حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بشأن مطالبة زيزو بالحصول على 80 مليون جنيه سنويًا خلال مفاوضات تجديد عقده مع القلعة البيضاء، قبل انتقاله إلى الأهلي.

وقال أحمد بلال عبر قناة الأهلي إن استمرار الحديث عن أزمة زيزو أمر غير مفهوم، مشيرًا إلى أن اللاعب اختار الانتقال إلى الأهلي رغم أن الزمالك، بحسب ما تم تداوله، عرض عليه مقابلًا ماليًا أكبر.

وأضاف بلال أن زيزو اختار الأهلي بسبب وجود نظام احترافي قوي داخل النادي، إلى جانب الالتزام والمنافسة على البطولات القارية، معتبرًا أن هذه العوامل كانت من أسباب تفضيل اللاعب للقلعة الحمراء.

وواصل الإعلامي بقناة الأهلي هجومه على الزمالك، قائلًا إن الفارق بين الناديين كبير للغاية، مشددًا على أن الأهلي لا يحتاج إلى الدخول في أزمات مع منافسه أو الحديث المستمر عنه.

واختتم أحمد بلال تصريحاته برسالة قوية للزمالك، قائلًا: «حتى لو قعدت 40 سنة تحقق بطولات، مش هتقدر تحصل الأهلي».

وتأتي تصريحات بلال في ظل استمرار الجدل بين الناديين حول انتقال زيزو إلى الأهلي، خاصة بعد تصريحات مسؤولي الزمالك عن قيمة العرض الذي قدمه النادي للاعب خلال مفاوضات التجديد، مقابل ما تردد عن قيمة عقده مع الأهلي.