قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعلن تضامنها الكامل مع السعودية بعد استهداف عددا من المدن
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يتخطى حاجز الـ 6000 جنيه
اليوم .. انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمشاركة دولية واسعة
السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن
قمة ثلاثية.. الرئيس السيسي يفتتح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
من الملاحة الجوية للذكاء الاصطناعي.. "القابضة للمطارات" تقود جيل المطارات الذكية من العلمين
النقاب ممنوع|ضوابط الزي المدرسي لطلاب المدارس الرسمية والخاصة..ماذا قررت التعليم؟
الطاقة السعودية تعلن استهداف عدد من منشآتها جنوب المملكة
ارتفاع سعر البيض العادي وتراجع البلدي.. آخر تحديث لأسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم
موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط ساعتك
بيراميدز والأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
إيران تعلن اقتراب خروج الاتفاق مع عمان إلى النور رغماً عن الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال يفتح النار على الزمالك بسبب زيزو: المسافة بين الأهلي والزمالك ضوئية

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
علا محمد

شن أحمد بلال، الإعلامي بقناة الأهلي، هجومًا حادًا على نادي الزمالك، وذلك تعليقًا على الجدل المثار مؤخرًا حول انتقال أحمد سيد زيزو إلى القلعة الحمراء، وقيمة عقده مع الأهلي.

وجاءت تصريحات بلال ردًا على حديث حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بشأن مطالبة زيزو بالحصول على 80 مليون جنيه سنويًا خلال مفاوضات تجديد عقده مع القلعة البيضاء، قبل انتقاله إلى الأهلي.

وقال أحمد بلال عبر قناة الأهلي إن استمرار الحديث عن أزمة زيزو أمر غير مفهوم، مشيرًا إلى أن اللاعب اختار الانتقال إلى الأهلي رغم أن الزمالك، بحسب ما تم تداوله، عرض عليه مقابلًا ماليًا أكبر.

وأضاف بلال أن زيزو اختار الأهلي بسبب وجود نظام احترافي قوي داخل النادي، إلى جانب الالتزام والمنافسة على البطولات القارية، معتبرًا أن هذه العوامل كانت من أسباب تفضيل اللاعب للقلعة الحمراء.

وواصل الإعلامي بقناة الأهلي هجومه على الزمالك، قائلًا إن الفارق بين الناديين كبير للغاية، مشددًا على أن الأهلي لا يحتاج إلى الدخول في أزمات مع منافسه أو الحديث المستمر عنه.

واختتم أحمد بلال تصريحاته برسالة قوية للزمالك، قائلًا: «حتى لو قعدت 40 سنة تحقق بطولات، مش هتقدر تحصل الأهلي».

وتأتي تصريحات بلال في ظل استمرار الجدل بين الناديين حول انتقال زيزو إلى الأهلي، خاصة بعد تصريحات مسؤولي الزمالك عن قيمة العرض الذي قدمه النادي للاعب خلال مفاوضات التجديد، مقابل ما تردد عن قيمة عقده مع الأهلي.

أحمد بلال الإعلامي بقناة الأهلي الأهلي الزمالك أحمد سيد زيزو زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث ارشيفية

حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

مواجهة ساخنة بين محافظ القليوبية ومديرة مدرسة قبل بدء الدراسة

دفعت من جيبي.. مواجهة ساخنة بين محافظ القليوبية ومديرة مدرسة قبل بدء الدراسة

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكى

الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

جانب من الاختبارات

قبول 240 متقدمًا في اليوم الأول من اختبارات عمالة مؤهلة لمشروع الضبعة

آباء وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية

إيبارشية هولندا تنظم مؤتمرًا للدفاعيات بمشاركة أكثر من 700 شخص

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي: نقلة نوعية في قطاع رعاية المسنين

بالصور

بالحمالات.. رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل

برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل
برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل
برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل

آودي تعيد إحياء A2 بعد 25 عامًا بفكرة سبقت عصرها

آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron

مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات

مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات
مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات
مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد