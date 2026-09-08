قولت أريح شوية ونهدي الجو.. عامر حسين يكشف سبب رحيله بعد أزمته مع الزمالك

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، كواليس رحيله عن منصبه، مؤكدًا أن أزمته مع نادي الزمالك كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء القرار، في ظل حملة هجوم قوية تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال عامر حسين، خلال تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، إنه اعتاد على الانتقادات والهجوم منذ عام 2010، لكنه شعر أن استمرار الأزمة مع الزمالك جعل الحل الأسهل هو رحيله وتهدئة الأجواء.

وأضاف: «قلت إن سبب رحيلي عن لجنة المسابقات هي أزمتي مع الزمالك، وحدث هجوم غير طبيعي، وأنا معتاد على هذا الهجوم من 2010».

وتابع: «شعرت أن الانطباع أن أريح شوية ونهدي الجو والحل الأسهل، وفهمت أن الزمالك تلقى وعدًا بشأن رحيلي، فقد فهمت ذلك، ولم يقل لي أحد شيئًا».

وكان عامر حسين قد أكد في تصريحات سابقة أن مجلس إدارة الزمالك كان له دور كبير في رحيله عن لجنة المسابقات، مشيرًا إلى تعرضه لحملة ضده عقب إحدى أزمات مباريات الفريق.