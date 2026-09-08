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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركات اتصالات أوروبية تتحد لمنافسة ستارلينك في خدمات الهواتف عبر الأقمار الصناعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

تجري 4 شركات عالمية محادثات أولية لتشكيل تحالف يتقدم بعطاء للحصول على جزء من طيف الترددات المخصص للأقمار الصناعية في الاتحاد الأوروبي، بهدف تقديم خدمات اتصال مباشرة من الأقمار الصناعية إلى الهواتف المحمولة، وفقًا لما أوردته بلومبرج نيوز يوم الاثنين نقلاً عن مصادر مطلعة.

وبحسب التقرير، تعتزم الشركات الأربع التقدم بشكل مشترك للحصول على حصة من نطاق ترددي يبلغ 2 جيجاهرتز اقترح الاتحاد الأوروبي تخصيصه لمشغّل محلي، في إطار خطة لتعزيز القدرات الأوروبية في مجال الأقمار الصناعية وتقليل الاعتماد على المشغلين الأجانب.

وأضاف التقرير أنه لم تُتخذ بعد قرارات نهائية بشأن تشكيل التحالف أو التقدم بطلب للحصول على الطيف الترددي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو خططًا لتخصيص الجزء الأكبر من طيف الترددات القيّم المخصص لخدمات الأقمار الصناعية للاتصالات المحمولة لشركات أوروبية، مع تقليص الحصة المتاحة أمام المشغلين الأميركيين، في مسعى لتعزيز الشركات المحلية وتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وخصصت المفوضية الأوروبية ثلثي الطيف الترددي ضمن شبكة IRIS² متعددة المدارات، التي تضم 290 قمرًا صناعيًا، للاستخدام التجاري، على أن تُقسم هذه الحصة بالتساوي بين المشغلين من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.

ومن المقرر أن يتقدم التحالف المقترح للحصول على الحصة المخصصة للمشغلين الأوروبيين.

وتُعد IRIS² استجابة أوروبية لمشروع ستارلينك، وتقودها المفوضية الأوروبية بالتعاون مع تحالف يضم شركات SES وإيوتلسات وهيسباسات.

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