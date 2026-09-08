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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشناوي لمباراتي المقاولون وأبوقير.. عموتة يضع خريطة حراس الأهلي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تفاصيل جديدة بشأن رؤية المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، لترتيب أولويات حراس مرمى الفارس الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أضا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن عموتة حرص على توضيح موقفه للثلاثي، محمد الشناوي وأحمد شوبير وحمزة علاء، مؤكدًا لكل حارس طبيعة دوره وفقًا للبطولات والمباريات المقبلة، مع التأكيد على أهمية استمرار المنافسة بين الحراس الثلاثة.

وأضاف أضا، أن عموتة أبلغ أحمد شوبير بأنه الحارس الأول في حساباته، مشددًا على أنه لم يفكر في استبعاده بسبب الجدل الدائر حول ملف تجديد عقده، مؤكدًا ثقته في قدراته الفنية.

كما أكد المدير الفني لمحمد الشناوي، أنه سيعتمد عليه بشكل أساسي خلال مباراتي المقاولون العرب وأبو قير للأسمدة، كما أبلغ حمزة علاء بأنه سيحصل على فرصة المشاركة أساسيًا خلال مباريات كأس عاصمة مصر.

الاهلي عموته اخبار الاهلي اخبار الرياضة

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