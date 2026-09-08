أحمد بلال: الأهلي لا يضع المنافس كمادة للهجوم.. ولدينا الكثير لنتحدث عنه

شن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، هجومًا على أحد مسؤولي الأندية، بسبب التصريحات التي تناولت عقود لاعبي الأهلي وأوضاع النادي المالية، مؤكدًا أن القلعة الحمراء لا تتعامل مع المنافسين بنفس الأسلوب.

وقال بلال، خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "خرج علينا مسؤول بالأمس يتحدث عن النادي الأهلي ويتحدث عن عقود اللاعبين وإهدار للمال العام وحقوق للدولة مهدرة، أتحدث عن مسؤول وليس شخصًا عاديًا، عمرك في حياتك منذ نشأة النادي الأهلي رأيت رئيس النادي الأهلي يتحدث عن نادي آخر وعن مشاكله وإيجابياته وسلبياته؟ هذا من المستحيلات".

وأضاف: "لا نضع الخصم أو المنافسة كمادة بالنسبة لنا، ومن السهل جدًا أن أعمل لك مادة دراسية، هذا أمر سهل بالنسبة لي، لديك أشياء كثيرة، إهدار مال عام وعقود لاعبين ومشاكل في القيد وهروب لاعبين، حافظين كل مشاكلك من قديم الأزل ونقدر كل يوم نتحدث فيها بشكل سلس ومن غير ما نزعل أحدًا منا".

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى الحديث عن ديون أحد الأندية، قائلًا: "عندما يخرج مسؤول ويقول علينا 3 مليارات جنيه، ويخرج نائب رئيس النادي ويقول علينا مليار جنيه، ويخرج شخص آخر ويقول مضطر أبيع أصول النادي لكي أقدر أسدد الديون على النادي".

وتابع: "لديك مشاكل في القيد بأرقام وعملات أجنبية، وتفسخ عقودك مع اللاعبين وتعطيهم الغرامات بالدولارات، إذا كنت تريد أن تعمل استجوابات وتدخل البرلمان في الأمر فلابد أن تناقش أمرك هناك أيضًا".

واختتم أحمد بلال تصريحاته بالتأكيد على سلامة موقف الأهلي القانوني، موضحًا: "تريد أن تأخذ جماهيرك في سكة أخرى بعيدًا عن المشاكل وبيع الأصول وتذهب به في سكة الأهلي يعمل عقودًا غير صحيحة، الأهلي يعمل عقودًا صحيحة 100% وملتزم وقانوني 100% ومسدد كل ما هو عليه، الأهلي منذ تأسيسه حتى الآن لم يأت له إيقاف قيد واحد".