صدمة في أسواق الذهب.. وعيار 21 يتراجع اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعاً جديداً، حيث تراجعت الأسعار من جديد بعد الارتفاع الذي تم تسجيله أمس في أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب في مصر خلال هذه الفترة حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الأسعار، ولكن بشكل عام هناك صعود قوي في أسعار الذهب، وهذا ما حدث تحديداً خلال شهر أغسطس الماضي، حيث شهد شهر أغسطس ارتفاعاً كبيراً في أسعار الذهب، ويترقب المستثمرون أي تحركات جديدة على مدار اليوم لأسعار الذهب.

تراجع في أسعار الذهب اليوم

سجل سعر عيار 24 تراجعاً بقيمة 23 جنيه ليبلغ اليوم 7211 جنيه مقارنة بـ 7234 جنيه أمس.

سجل سعر عيار 21 تراجعاً بقيمة 20 جنيه ليبلغ اليوم 6310 جنيه مقارنة بـ 6330 جنيه أمس.

سجل سعر عيار 18 تراجعاً بقيمة 18 جنيه ليبلغ اليوم 5408 جنيه مقارنة بـ 5426 جنيه أمس.

سجل سعر عيار 14 تراجعاً بقيمة 14 جنيه ليبلغ اليوم 4206 جنيه مقارنة بـ 4220 جنيه أمس.

سجل سعر أوقية الذهب تراجعاً بقيمة 71.38 ليبلغ اليوم 224287.17 مقارنة بـ 225002.55 أمس.

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعاً بقيمة 160 جنيه ليبلغ اليوم 50480 جنيه مقارنة بـ 50640 جنيه أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 7211 جنيه

عيار 21 يسجل 6310 جنيه

عيار 18 يسجل 5408 جنيه

عيار 14 يسجل 4206 جنيه

أوقية الذهب تسجل 224287.17 جنيه.

الجنيه الذهب يسجل 50480 جنيه.