قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
كان يتواصل مع زوجته.. القبض على عامل هدد شخصا بعد فضح أمره بالإسكندرية
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ«خلية الجهاد» الإرهابية لـ 23 سبتمبر
القبض على شخص ادعى محاولة سرقة زوج طليقته له في القاهرة
بجوائز ربع مليون جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة الأصوات الندية للابتهال والأذان
هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه؟
تعدى على المواطنين .. القبض على شخص صدم سيدة بدراجة نارية بالدقهلية
رئيس الوزراء يبحث مع البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية
مرحلة جديدة من التحالف.. افتتاح أول جسر بري بين كوريا الشمالية وروسيا
وزير الخارجية: مصر تطرح رؤية لتعزيز الأمن القومي العربي وبناء قدرة عربية جماعية لمواجهة التهديدات
بلجيكا ترفض دعم إنفانتينو لولاية جديدة في رئاسة الفيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صدمة في أسواق الذهب.. وعيار 21 يتراجع اليوم

أسعار الذهب تتراجع اليوم في مصر
أسعار الذهب تتراجع اليوم في مصر
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعاً جديداً، حيث تراجعت الأسعار من جديد بعد الارتفاع الذي تم تسجيله أمس في أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب في مصر خلال هذه الفترة حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الأسعار، ولكن بشكل عام هناك صعود قوي في أسعار الذهب، وهذا ما حدث تحديداً خلال شهر أغسطس الماضي، حيث شهد شهر أغسطس ارتفاعاً كبيراً في أسعار الذهب، ويترقب المستثمرون أي تحركات جديدة على مدار اليوم لأسعار الذهب.

تراجع في أسعار الذهب اليوم

سجل سعر عيار 24 تراجعاً بقيمة 23 جنيه ليبلغ اليوم 7211 جنيه مقارنة بـ 7234 جنيه أمس.

سجل سعر عيار 21 تراجعاً بقيمة 20 جنيه ليبلغ اليوم 6310 جنيه مقارنة بـ 6330 جنيه أمس.

أسعار الذهب الآن في مصر

سجل سعر عيار 18 تراجعاً بقيمة 18 جنيه ليبلغ اليوم 5408 جنيه مقارنة بـ 5426 جنيه أمس.

سجل سعر عيار 14 تراجعاً بقيمة 14 جنيه ليبلغ اليوم 4206 جنيه مقارنة بـ 4220 جنيه أمس.

سجل سعر أوقية الذهب تراجعاً بقيمة 71.38 ليبلغ اليوم 224287.17 مقارنة بـ 225002.55 أمس.

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعاً بقيمة 160 جنيه ليبلغ اليوم 50480 جنيه مقارنة بـ 50640 جنيه أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 7211 جنيه

عيار 21 يسجل 6310 جنيه

عيار 18 يسجل 5408 جنيه

عيار 14 يسجل 4206 جنيه

أوقية الذهب تسجل 224287.17 جنيه.

الجنيه الذهب يسجل 50480 جنيه.

الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع أسعار الذهب سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

الخلع

هل الخلع يعتبر طلقة واحدة من عدد الطلقات؟.. الإفتاء توضح

مفتي الجمهورية في جدة

مفتي الجمهورية في جدة: القوامة مسؤولية إصلاحية لحماية الأسرة وليست للإيذاء أو الانتقام

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ 3655 مسجدًا

بالصور

تحذير لمستخدمي إنستجرام.. صورك قد تحصل على علامة الذكاء الاصطناعي بالخطأ

إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

مع عودة المدارس.. طريقة عمل لانشون الفراخ | زى الجاهز

لانشون الفراخ
لانشون الفراخ
لانشون الفراخ

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد