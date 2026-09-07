إيلين بورستين تبكي خلال تكريمها بالأسد الذهبي في فينيسيا.. وتستعيد ذكريات من مسيرتها

دخلت النجمة الأمريكية إيلين بورستين في نوبة بكاء خلال تكريمها بجائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة، ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، بعدما استقبلها الجمهور بتصفيق حار .

وصعدت بورستين، البالغة من العمر 93 عامًا، إلى خشبة المسرح مستندة إلى مشاية، بعدما أوضحت ماجي جيلنهال للحضور أنها تعرضت مؤخرًا لسقوط، لكنها بخير، وتتحرك حاليًا بوتيرة أبطأ، الأمر الذي أتاح للجمهور وقتًا أطول للتعبير عن تقديره لها.

وتأثرت بورستين بشدة بحفاوة الحضور، وقالت لهم: «أنتم تجعلونني أبكي»، معربة عن سعادتها بهذا التكريم، ومؤكدة أن جوائز الأوسكار وتوني وإيمي تمثل محطات مهمة في مسيرتها، إلا أن الحصول على الأسد الذهبي يحمل بالنسبة لها قيمة خاصة.

إيلين بورستين تستعيد ذكريات «Alice Doesn't Live Here Anymore»

وخلال كلمتها، تحدثت النجمة الأمريكية عن مشوارها الفني الطويل، مشيرة إلى أن تكريمها في هذه المرحلة من عمرها دفعها إلى التأمل فيما تعلمته طوال حياتها، وليس فقط في الجوائز والإنجازات التي حققتها. كما استرجعت بورستين موقفًا طريفًا من كواليس فيلم Alice Doesn't Live Here Anymore للمخرج مارتن سكورسيزي عام 1974، موضحة أنها اضطرت لتصوير أحد مشاهد القيادة ليلًا، بينما كان سكورسيزي ومدير التصوير يحجبان عنها رؤية الطريق، لتمازح الحضور بأنها كانت على وشك أن «تقتل مارتن سكورسيزي».

وربطت النجمة هذه الذكرى بما تشهده الولايات المتحدة حاليًا، معربة عن أملها في أن تتمكن بلادها من العثور على «خطها الأبيض» الذي يقودها إلى الطريق الصحيح.

إيلين بورستين في مهرجان فينيسيا

وتشارك بورستين في الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا من خلال فيلمين، من بينهما Place to Be، الذي يجمعها مع تايكا وايتيتي وباميلا أندرسون وإدجار راميريز ولينا وايث وموراي بارتليت. كما تطرقت خلال حديثها إلى مارلين مونرو، موضحة أنها لم تلتقِ بها بشكل مباشر، لكنهما شاهدتا بعضهما مرة واحدة في أحد الملاهي الليلية، مشيرة إلى إعجابها الكبير بسحر مونرو. وتنتمي إيلين بورستين إلى قائمة الفنانين القلائل الذين حققوا Triple Crown of Acting، بعدما حصدت الأوسكار عن فيلم Alice Doesn't Live Here Anymore، وجائزة توني عن Same Time, Next Year، إلى جانب جائزتي إيمي عن Law & Order: Special Victims Unit وPolitical Animals.