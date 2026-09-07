جنوب أفريقيا تسجل قفزة في صادراتها الزراعية إلى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني

ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية لجنوب إفريقيا بنسبة 10% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الكميات المصدرة إلى الولايات المتحدة وتحسن الأسعار، لتسجل مستوى قياسياً بلغ 4.1 مليار دولار.

وأفاد واندايل سيهلوبو، كبير الاقتصاديين في غرفة الأعمال الزراعية بجنوب إفريقيا،بحسب شبكة "بلومبرج"، بأن الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، رغم انخفاضها على أساس سنوي، قفزت بنسبة 56% مقارنة بالربع الأول، بعد تراجع متوسط التعريفة الجمركية الفعلية من 30% إلى 12.5%.

وقال سيهلوبو إن القطاع الزراعي بدأ عام 2026 بقوة، لكنه يواجه بيئة تتسم بتصاعد التوترات الجيواقتصادية، ما يتطلب الحفاظ على الحضور في الأسواق الحالية والتوسع في أسواق تصديرية جديدة.

ويُعد القطاع الزراعي من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الجنوب إفريقي، بعدما واصلت صادراته النمو على مدى العقود الستة الماضية، مدفوعة بالتوسع في إنتاج الحمضيات وتنويع صادرات الفواكه والمكسرات، إلى جانب صادرات الذرة التقليدية.

وساهم تحسن كفاءة التشغيل والأداء في ميناء كيب تاون في دعم نمو الصادرات، فيما استحوذت الأسواق الإفريقية على نحو 40% من إجمالي الشحنات الزراعية المصدرة.

ورغم تسجيل جنوب إفريقيا محصولاً قياسياً من الذرة هذا العام، تشير التوقعات إلى احتمال تراجع إنتاج الحبوب والمحاصيل الأخرى خلال الموسم المقبل، في ظل توقعات بعودة ظاهرة «إل نينيو» المناخية، التي ترتبط عادة بزيادة مخاطر الجفاف في منطقة الجنوب الإفريقي.



