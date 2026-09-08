موعد حاسم أمام الإدارة.. جلسة مع قادة الزمالك بسبب تأخر المستحقات

شهد نادي الزمالك جلسة بين وفد من مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وعدد من قادة الفريق، وهم عمر جابر، ومحمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، لمناقشة أزمة تأخر المستحقات المالية للاعبين.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الجلسة جاءت بسبب تأخر صرف المستحقات، والتي تتضمن نسبة الـ20% المتبقية من مستحقات الموسم الماضي، إلى جانب مقدم عقود الموسم الجديد.

وأوضح عبدالجواد أن قادة الفريق أبلغوا إدارة الزمالك بضرورة التحرك والعمل على حل أزمة المستحقات قبل منتصف سبتمبر الجاري، مستغلين فترة التوقف الدولي الحالية.

وأشار إلى أن اللاعبين أكدوا خلال الجلسة أن الظروف المادية تختلف من لاعب لآخر، موضحين أن هناك بعض اللاعبين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من التأخير في صرف مستحقاتهم.

ويستضيف الزمالك فريق أبو قير للأسمدة في الثامنة من مساء غد الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.