هاني حتحوت: لاعبو الزمالك يرفضون جلسة مع الإدارة بسبب المستحقات المتأخرة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، عن كواليس جديدة بشأن أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتزامن مع استعداد الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في الدوري.

وأوضح حتحوت أن وفدًا من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وضم هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسين السيد المشرف على فريق الكرة من مجلس الإدارة، توجه إلى اللاعبين من أجل دعمهم ومساندتهم، في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن مسؤولي الزمالك حاولوا طمأنة اللاعبين، مؤكدين لهم أن المستحقات المالية المتأخرة سيتم صرفها، وطالبوهم بالصبر والتحمل خلال هذه المرحلة، خاصة أن الإدارة تعمل على توفير الموارد اللازمة لحل الأزمة.

وكشف حتحوت عن رد فعل لاعبي الزمالك، موضحًا أنهم كلفوا قائدي الفريق، محمود حمدي الونش وعمر جابر، بالتحدث مع الوفد الإداري نيابة عنهم، بعدما رفض اللاعبون عقد جلسة جماعية مع مسؤولي النادي.

وأضاف أن اللاعبين أوضحوا أن عقد جلسة جديدة دون وجود أخبار مؤكدة بشأن جاهزية المستحقات المالية لن يكون مجديًا، خاصة بعدما تلقوا العديد من الوعود خلال الفترة الماضية، مؤكدين رغبتهم في الحصول على مستحقاتهم بدلًا من تكرار الوعود.

وتابع أن عمر جابر والونش تحدثا مع مسؤولي الزمالك نيابة عن باقي اللاعبين، ونقلا وجهة نظر الفريق بشأن الأزمة المالية والمستحقات المتأخرة.

وأكد حتحوت أن تحرك مجلس الإدارة جاء في الأساس من أجل تهدئة اللاعبين ورفع معنوياتهم قبل المواجهة المقبلة، مع التأكيد مجددًا على أن الإدارة تسعى لتوفير الأموال وصرف المستحقات في أقرب وقت.

وأشار إلى أن حسين لبيب قرر عقد جلسة جديدة خلال الساعات الحالية لبحث حلول سريعة لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك، الذين واصلوا أداء واجباتهم رغم تأخر مستحقاتهم المالية، إلى جانب عدم حصولهم على مستحقات الموسم الجديد حتى الآن.

واختتم حتحوت حديثه بالتأكيد على أن رئيس الزمالك يسعى للاستعانة برجال الأعمال وتوفير موارد مالية إضافية للنادي، بهدف الوصول إلى حل لأزمة المستحقات وإنهاء حالة القلق التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية.