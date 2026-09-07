عبد الجليل: إمام عاشور «يتعامل بثقة زائدة» مع الأهلي.. ولو صالح سليم موجود كان الوضع اختلف

انتقد محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، تصرفات إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح يتعامل بثقة زائدة مع النادي؛ بسبب ما وصفه بالدعم الكبير الذي يحصل عليه من إدارة القلعة الحمراء.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن إدارة الأهلي تتعامل مع إمام عاشور بصورة تمنحه مساحة كبيرة من الحرية.

وأضاف أن مثل هذه التصرفات لم تكن لتحدث في عهد صالح سليم، رئيس الأهلي التاريخي، مؤكدًا أن الانضباط كان سيكون أكثر صرامة في تلك الفترة، وأن أي لاعب كان سيتعرض لعقوبة قوية إذا تجاوز حدود النادي.