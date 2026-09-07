عمرو أديب: وصل لنا تأكيد من مجلس الوزراء بأنه لن يتم المساس بحديقة الزهرية أمام برج القاهرة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه وصل لنا تأكيد من مجلس الوزراء بأنه لن يتم المساس بحديقة الزهرية المتواجدة امام برج القاهرة





وذلك في حلقة اليوم من برنامج " الحكاية " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”.



وفي سياق متصل، شدد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، على أن عمليات قطع الأشجار في القاهرة متوقفة تمامًا، وليس ذلك فقط، بل اتخذت المحافظة قرارًا بوقف عملية «تقليم» الأشجار إلا في حالة الضرورة.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»: «في حالة الضرورة، لما يكون فرع مايل أو ظروف معينة».

وقال أنه أوقفنا تقليم الأشجار إلا بضوابط معينة، وليس قطع الأشجار. حتى في مدينة نصر، في الحي العاشر، عملنا شارع في شارع النجا اتعمل واتزرع بطريقة معينة بشكل حضاري، بالتنسيق مع بعض الشركات الموجودة في تلك المنطقة».