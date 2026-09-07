نداء عاجل من نشأت الديهي لرجال الأعمال والصناعة في مصر 

وجه الإعلامي نشأت الديهي، نداءً إلى رجال الصناعة ورجال أعمال مصر من أجل الاستثمار في الشركات المملوكة في الدولة والتي تنوي الحكومة طرحها في البورصة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "نداء إلى رجال الصناعة ورجال الأعمال في مصر استثمروا في شركات كانت مملوكة للدولة والدولة تنوي أن تعيد طرحها وعمل طروحات في البورصة".

وأضاف "ادخلوا واشتروا هذه الشركات ناجحة والأولوية للمصريين لما يتقدم مصري أولى بهذه الشركات، لأنه لن يحك جلدك إلا ظهرك ولأن الصناعة لن تقوم إلا على رأس مالي حقيقي مش ناس جاية تضارب أو استثمارات ساخنة ولابد من بناء قاعدة صناعية حقيقية مثلما قامت الصين وألمانيا واليابان ما عملت المشروع الخاص بهيكلة الشركات المملوكة للدولة محتاجين نسرع في إجراءاته".