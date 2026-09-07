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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وترقب المستثمرين للتطورات

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ ش أ

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين على تباين، مع ترقب المستثمرين لتطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساته على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، في الوقت الذي سجلت فيه معظم الأسواق الآسيوية مكاسب قوية.

واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي تقريباً عند مستوى 649.90 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.33% إلى 8306.15 نقطة، و"إف تي إس إي ميب" الإيطالي بنسبة 0.25% إلى 52229.57 نقطة؛ في المقابل، تراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.15% إلى 26006.53 نقطة، و"إيبكس 35" الإسباني بنسبة 0.14%، و"فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.08%.

وتصدّر قطاع النفط والغاز مكاسب القطاعات الأوروبية بارتفاع نسبته 1.29%، مستفيداً من صعود أسعار الطاقة بفعل التوترات الجيوسياسية، بينما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنحو 1.1%. وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.94% والخدمات المالية بنسبة 0.91%.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 1.45% إلى 97.68 دولار للبرميل، فيما صعد خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 1.65% إلى 92.99 دولار، مع استمرار المخاوف بشأن تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على إمدادات النفط العالمية.

وفي السياق نفسه، تراجعت الآمال بشأن التوصل إلى تسوية دبلوماسية قريبة، بعدما قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إبرام اتفاق نووي مع إيران قد لا يتحقق في المدى القريب، مشيراً إلى احتمال أن تركز واشنطن بدلاً من ذلك على تدمير القدرات الإيرانية اللازمة لتطوير سلاح نووي.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، ارتفع "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 4.61%، و"نيكاي 225" الياباني بنسبة 2.12%، بينما صعد "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 0.59%، في حين تراجع "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.93% و"نيفتي 50" الهندي بنسبة 0.50%.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مسار المواجهة الأمريكية الإيرانية ومدى تأثيرها على أسعار النفط والتضخم والسياسة النقدية، خاصة مع استمرار المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية إذا اتسع نطاق الصراع.

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