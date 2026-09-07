باسكال مشعلاني: سعيدة بنجاح أغنية "كيفك اليوم" وتكشف موعد طرح ألبومها الجديد .. خاص

كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد، موضحة أنها تستعد لطرحه في نهاية شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع الانتهاء من تصوير محتوى مختلف لأغانيه.

وأعربت باسكال مشعلاني في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حققتها أحدث أغانيها «كيفك حبيبي »، مؤكدة أن الأغنية لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وقالت باسكال: "انا سعيدة بالصدى الكبير أللى حققته اغنية كيفك حبيبي اليوم».

وأضافت باسكال أنها صورت أيضًا كليبًا غنائيًا جديدًا، لافتة إلى أن الألبوم من المقرر أن يطرح نهاية شهر أكتوبر ، موضحة أنها تعمل حاليًا على تصوير جميع أغانيه في شكل فيديوهات قصيرة لتلقى تفاعل كبيرا من الجمهور ، متمنية أن الأغاني الجديدة تنال نجاحا كبيرا.

أغنية كيفك اليوم

وكانت طرحت الفنانة باسكال مشعلاني أحدث كليباتها الغنائية بعنوان «كيفك اليوم» عبر موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية.

والأغنية من كلمات مايك صافي، وألحان ملحم أبو شديد، وتأتي بطابع رومانسي، فيما يظهر الفيديو كليب بأجواء مبهجة تتماشى مع طبيعة العمل.