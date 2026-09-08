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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعا خلال أغسطس 2026 في مصر

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
كريم عاطف

شهد سوق المركبات الجديدة في مصر نشاط ملحوظ خلال أغسطس 2026، بعدما ‏ارتفع إجمالي المركبات التي تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها إلى 67 ألفا ‏و936 مركبة "زيرو"، بنسبة نمو بلغت 6.92% مقارنة بشهر يوليو السابق. ‏

وخلال شهر أغسطس 2026‏، تنافست عدد من السيارات من مختلف العلامات التجارية على فئة السيارات الملاكي، ولكن كانت المفاجاءة هبوط السيارة الأشهر في المبيعات نيسان صني وصعود أم جي ZS لأول مرة الي مقدمة القائمة لتعتلي بذلك عرش مبيعات شهر أغسطس.

ونستعرض خلال السطور التالية أكثر 5 سيارات مبيعا خلال أغسطس في مصر ‏.

1- MG ZS‏ 

سجلت السيارة MG ZS، مبيعات خلال شهر أغسطس تقدربـ 646 ‏سيارة لتحتل المركز الأول .

زودت سيارة ام جى ZS موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 119 حصانا، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ 1,150,000 جنيه .

2- شيري أريزو 5

سجلت السيارة  شيري أريزو 5 ‏، مبيعات خلال شهر أغسطس تقدربـ ‏604 ‏‏سيارة لتحتل ‏المركز الثاني .‏

تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وخزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، ‏فتاتي كالتالي: 

- الفئة الأولي بسعر 655,000 جنيه ‏

- الفئة الثانية بسعر 705,000 جنيه ‏

- الفئة الثالثة بسعر 735,000 جنيه ‏

3- هيونداي ‏إلنترا آي دي

سجل السيارة هيونداي إلنترا آي دي‏، مبيعات خلال شهر أغسطس تقدربـ ‏‏601 ‏‏‏سيارة ‏لتحتل ‏المركز الثالث .‏

تستمد سيارة هيونداي إلنترا آي دي موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، ‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏ 1,020,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 1,120,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏ 1,135,000 جنيه ‏

- الفئة الرابعة بسعر 1,135,000 جنيه ‏

4- نيسان صني

سجلت السيارة ‏نيسان صني، مبيعات خلال شهر أغسطس تقدربـ ‏‏‏567 ‏‏‏‏سيارة ‏لتحتل ‏‏المركز الرابع للمره الأولى .‏

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، ‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏665,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 765,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏ 799,900 جنيه ‏

- الفئة الرابعة بسعر 835,000 جنيه ‏

5- نيسان ماجنيت ‏ 

سجلت السيارة ‏نيسان ماجنيت ، مبيعات خلال شهر أغسطس تقدربـ ‏‏‏‏496 ‏‏‏‏‏سيارة ‏لتحتل ‏‏‏المركز الخامس وتدخل للمره الأولى قائمة التوب فايف.‏

تعتمد ماجنيت على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 99 حصانًا وعزم دوران 152 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع سي في تي، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 17.9 كيلومتر لكل لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 40 لترًا.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، ‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏788,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 848,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏ 868,000 جنيه ‏

- الفئة الرابعة بسعر 888,000 جنيه ‏                            

سوق المركبات الجديدة نيسان صني أم جي ZS شيري أريزو 5 هيونداي إلنترا اى دى نيسان ماجنيت

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