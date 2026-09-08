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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة العنوسة تتفاقم في إسرائيل.. أكثر من نصف الشباب بلا زواج

أزمة الزواج تتفاقم في إسرائيل.. أكثر من نصف الشباب بلا زواج
أزمة الزواج تتفاقم في إسرائيل.. أكثر من نصف الشباب بلا زواج
فرناس حفظي

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن تغيرات واضحة في أنماط الزواج داخل المجتمع الإسرائيلي، مع ارتفاع سن الزواج وزيادة نسبة الشباب الذين لا يزالون خارج إطار الزواج.

وبحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي في يوليو 2026، تزوج نحو 53 ألف زوج في المؤسسات الدينية المعتمدة داخل إسرائيل خلال عام 2024، بزيادة تقارب 10% مقارنة بعام 2023، الذي شهد تراجعًا حادًا في عدد الزيجات على خلفية الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023.

ورغم ارتفاع عدد الزيجات في 2024، أوضح مكتب الإحصاء أن الزيادة تمثل بدرجة كبيرة عودة إلى مستويات ما قبل الحرب، وليس تغيرًا في الاتجاه العام، إذ تشهد معدلات الزواج في إسرائيل تراجعًا طويل الأمد.

وتظهر هذه التحولات في سن الزواج؛ ففي عام 2024 بلغ متوسط سن الزواج الأول بين الرجال اليهود 27.3 عامًا، مقابل 25.6 عامًا للنساء اليهوديات، مقارنة بـ27.0 و25.4 عامًا على التوالي في 2023.

أما بين الشباب، فتشير أحدث البيانات التفصيلية إلى أن نحو 65% من الرجال اليهود و53% من النساء اليهوديات بين 25 و29 عامًا كانوا غير متزوجين، أي أن أكثر من نصف الرجال والنساء في هذه الفئة العمرية لم يكونوا متزوجين وقت تسجيل البيانات.

وتبدو الظاهرة أكثر وضوحًا في تل أبيب؛ إذ تجاوزت نسبة غير المتزوجين بين الرجال في الفئة العمرية 25–29 عامًا 90%، بينما بلغت نحو 83% بين النساء، وفق البيانات المنشورة.

وفي الوقت نفسه، يتجه عدد متزايد من الأزواج إلى العيش معًا دون زواج رسمي؛ فقد ارتفعت نسبة الأزواج اليهود الذين يعيشون معًا دون زواج من 2.5% عام 2000 إلى 7.1% عام 2024.

وبذلك، ترسم البيانات صورة لتغير تدريجي في نمط تكوين الأسر داخل إسرائيل: زواج في سن أكبر، ارتفاع نسبة الشباب غير المتزوجين، وزيادة في المساكنة خارج الزواج الرسمي، رغم الارتفاع المؤقت في عدد الزيجات خلال 2024.

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