قبل المدارس.. استشاري تكشف أفضل أنواع اللانش بوكس الموجودة في السوق

قالت دكتورة نشوى شرف، استشاري تغذية الأطفال وعلاج السموم، قبل شراء اللانش بوكس يجب على الأهل معرفة الخامات والأنواع الآمنة التى لا تتفاعل مع الطعام أو تسبب أى أضرار صحية.

وأضافت نشوى شرف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، أن أفضل انواع اللانش بوكس هى المتتجات المصنوع من الستانلس ستيل الاصلي فهو ممتاز لحفظ الطعام ساخنا و لكنه ثقيل قليلا.

أما النوع الثاني في ترتيب انواع اللانش بوكس الصحية هو البلاستيك الآمن والمكتوب عليه رقم 5 أما النوع الثالث هو السيليكون

وهو مادة جيدة جدا كما يمكن طيه فيصبح أصغر حجما

محذرة من أنواع اللانش بوكس الضارة مثل البلاستيك المعاد تدويره أو الذي ينتج مواد كيماوية ضارة مثل BSA و مادة PVC أو عليه رقم 7.

ويتسبب في مشاكل صحية عديدة مثل أمراض الجهاز الهضمي وضعف المناعة واختلال الهرمونات والسرطان.

وحذرت نشوى من أن النوع الضار الآخر يكون المونيوم ردىء وليس استانلس ستيل حقيقي فيتم خدشه بسهوله فقد ينتج عن هذه الخدوش مواد كيميائية سامة.