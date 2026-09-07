قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عداد الكهرباء مسبق الدفع.. كيف تتصرف عند ظهور رسالة خطأ أو عطل؟
بدء تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري «حياة كريمة»
ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية فض رابعة لـ 23 سبتمبر
أصعب أيامها.. تطورات حالة نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة | خاص
الجيش اليمني يسحق الحوثي.. ضربات مباغتة بمأرب وتوسيع السيطرة في الجوف والبيضاء وتعز
بعد رحيله عن ليفربول.. الهلال يتعاقد مع ريتشارد هيوز مديرا رياضيا
وزير الاتصالات: 24.3% معدل نمو القطاع خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026
التعليم: كثافة الفصول لن تتجاوز 50 طالبًا.. ولا أعمال سنة في البكالوريا
وزيرة الإسكان: إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين
ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل المدارس.. استشاري تكشف أفضل أنواع اللانش بوكس الموجودة في السوق

اللانش بوكس
اللانش بوكس
اسماء محمد

قالت دكتورة نشوى شرف، استشاري تغذية الأطفال وعلاج السموم،  قبل شراء اللانش بوكس يجب على الأهل معرفة الخامات والأنواع الآمنة التى لا تتفاعل مع الطعام أو تسبب أى أضرار صحية.

وأضافت نشوى شرف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، أن أفضل انواع اللانش بوكس هى المتتجات المصنوع من الستانلس ستيل الاصلي فهو ممتاز لحفظ الطعام ساخنا و لكنه ثقيل قليلا.

أما النوع الثاني في ترتيب انواع اللانش بوكس الصحية هو البلاستيك الآمن والمكتوب عليه رقم 5 أما النوع الثالث هو السيليكون

وهو مادة جيدة جدا كما يمكن طيه فيصبح أصغر حجما

محذرة من أنواع اللانش بوكس الضارة مثل البلاستيك المعاد تدويره أو الذي ينتج  مواد كيماوية ضارة مثل BSA و مادة  PVC أو عليه رقم 7.

ويتسبب في مشاكل صحية عديدة مثل أمراض الجهاز الهضمي وضعف المناعة واختلال الهرمونات والسرطان.

 وحذرت نشوى من أن النوع الضار الآخر يكون المونيوم ردىء وليس استانلس ستيل حقيقي فيتم خدشه بسهوله فقد ينتج عن هذه الخدوش مواد كيميائية سامة.

اللانش بوكس أنواع اللانش بوكس أنواع اللانش بوكس الضارة أنواع اللانش بوكس الآمنة اللانش بوكس السيليكون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

ترشيحاتنا

وزير خارجية تونس: يجب وضع حد للاحتلال لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وزير خارجية تونس: يجب وضع حد للاحتلال لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

قال وزير خارجية تونس محمد علي النفطي، إن بلاده تؤكد رفضها القاطع لأي اعتداء يطال الدول العربية

وزير الخارجية التونسي: نرفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية وأمنها

وزير خارجية تونس: بلادنا تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب الحكمة والعقل

وزير خارجية تونس: الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات

بالصور

سوق السيارات يواصل الانتعاش في أغسطس.. ترخيص 67.9 ألف مركبة "زيرو‏"‏

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

أسرع أكلة مغذية للانش بوكس .. اكتشفى طريقة عمل فطائر البرجر

فطائر البرجر
فطائر البرجر
فطائر البرجر

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بـ ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

ترند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة القط ذو القبعة وتحذيرات

تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات
تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات
تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد