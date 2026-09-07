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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تخطي الـ51 جنيهًا.. إلى أين وصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم؟

سعر الدولار اليوم في البنوك في ختام تعاملات اليوم الإثنين
سعر الدولار اليوم في البنوك في ختام تعاملات اليوم الإثنين
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تحركات طفيفة في ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث واصلت العملة الأمريكية تذبذبها المعتاد وسط استقرار حذر يسيطر على القطاع المصرفي، مع تسجيل مستويات متقاربة بين مختلف البنوك حيث تخطى حاجز الـ 51 جنيهًا للبيع في بعض المؤسسات المصرفية مثل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس.  

أسعار الدولار اليوم في البنوك  

البنك المركزى المصرى 50.83 للشراء 50.97 للبيع  

البنك الأهلي المصري 50.87 للشراء 50.97 للبيع

بنك مصر 50.87 للشراء 50.97 للبيع

الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر وسط مخاوف بشأن الديون الأمريكية

مصرف أبوظبى الإسلامى 51.01 للشراء 51.11 للبيع  

اتش اس بى سى HSBC 50.95 للشراء 51.05 للبيع

بنك قناة السويس 50.95 للشراء 51.05 للبيع  

البنك المصرى الخليجى 50.87 للشراء 50.97 للبيع

بنك التعمير والإسكان 50.87 للشراء 50.97 للبيع

بنك الإسكندرية 50.87 للشراء 50.97 للبيع

البنك العقاري المصري العربي 50.85 للشراء 50.95 للبيع  

بنك البركة 50.85 للشراء 50.95 للبيع  

المصرف المتحد 50.85 للشراء 50.95 للبيع  

كريدى أجريكول 50.81 للشراء 50.91 للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB 50.80 للشراء 50.90 للبيع.  

بنك الكويت الوطني NBK 50.80 للشراء 50.90 للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم ارتفاع سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم في البنوك

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