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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يقفز بقوة.. هل تقترب الأسعار من 120 دولاراً؟!

ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين
ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين
رانيا أيمن

اقتربت أسعار النفط اليوم الاثنين من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، متجهة ببطء نحو 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار انخفاض تدفقات النفط الخام من ​الشرق الأوسط بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ‌ومناطق أخرى.

وبحلول الساعة 1214 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 97.47 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 24 يوليو عند 97.93 دولار، وفقاً لرويترز.

وحوم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا بالقرب من أعلى مستوى في ​ستة أسابيع المسجل في الآونة الأخيرة، إذ ارتفعت 78 سنتا إلى 92.26 دولار للبرميل.

وأفادت صحيفة ​فاينانشال تايمز، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن مصفاة جازان التابعة لأرامكو السعودية ⁠تعرضت لهجوم اليوم الاثنين، ويجري حاليا تقييم الأضرار.

وكان خام برنت صعد بنحو ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الخام ​الأمريكي بنحو 10 بالمئة، بعد استئناف الولايات المتحدة وإيران هجماتهما.

أسعار النفط العالمي تواصل ارتفاعها عقب تجدد الهجمات بين واشنطن وطهران

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت ​يوم السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.

وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني يوم السبت أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز، إضافة ​إلى ثلاث سفن أمريكية في مناطق أخرى.

وقالت شركة ماريسكس المتخصصة في المعلومات البحرية إن هجمات ​يوم السبت تمثل "تصعيدا كبيرا".

وأضافت "باتت الناقلات التجارية تستخدم عمدا الآن أدوات للضغط الاقتصادي المتبادل، ما يضعف بصورة كبيرة التمييز السابق ‌بين ⁠المواجهة العسكرية والشحن التجاري".

وقبل أسبوع، تعرضت ناقلة مملوكة لشركة سعودية لهجوم إيراني وذكرت المملكة أن بحارين قتلا. وقالت سلطنة عمان اليوم الاثنين إنها أجلت 16 من أفراد طاقم الناقلة.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كبلر اليوم الاثنين أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 ​سفن خلال الأيام العشرة ​الماضية، وهو أدنى مستوى ⁠منذ مايو.

النفط يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية رغم استمرار التوترات مع إيران

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة في فيليب نوفا "إذا بدأ تباطؤ حركة ناقلات النفط بشكل ملحوظ، فقد تتوقع السوق صدمة أكبر بكثير في العرض. ​وهناك بالفعل مؤشرات على حدوث ذلك".

وقال جولدمان ساكس إن أسعار النفط قد ​ترتفع إلى ⁠ما يصل إلى 120 دولارا للبرميل إذا تصاعدت الهجمات على السفن.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إنه سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز ⁠خلال الأيام ​القادمة.

وقال تحالف أوبك+ إنه قرر الإبقاء على سياسته لإنتاج ​النفط دون تغيير لشهر أكتوبر تشرين الأول خلال اجتماع عقده أمس الأحد، وذلك في وقت يتعين فيه على التحالف الاتفاق على ​حصص جديدة قبل تحديد خطواته التالية بشأن الإنتاج.

النفط أسعار النفط اليوم خام برنت ارتفاع أسعار النفط مضيق هرمز

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