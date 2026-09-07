وزير الخارجية: مصر تطرح رؤية لتعزيز الأمن القومي العربي وبناء قدرة عربية جماعية لمواجهة التهديدات

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كلمة مصر خلال أعمال الدورة الـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، بالقاهرة.

وتناول وزير الخارجية خلال كلمته، أبرز التطورات والقضايا العربية والإقليمية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما استعرض عبد العاطي موقف مصر تجاه الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، مجددًا التأكيد على ثوابت السياسة المصرية الداعمة للقضايا العربية، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات، بما يحفظ حقوق الشعوب ويضع حدًا للتصعيد والتوترات الإقليمية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز قدرة الدول العربية على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الأمن والاستقرار.