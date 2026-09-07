وزير الخارجية التونسي: تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات أولوية مشتركة

أكد محمد علي، وزير الخارجية التونسي أهمية توسيع مجالات التعاون بين الدول العربية، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز قدرات المجتمعات العربية.

وقال وزير الخارجية التونسي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم، إننا نعمل على تقريب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تشغل العالم العربي والمحيط الإقليمي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

التكامل بين الدول العربية

وتابع وزير الخارجية التونسي، أن العمل العربي المشترك يمثل أهمية كبيرة، داعيًا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية، بما يخدم مصالح شعوبها ويدعم استقرار المنطقة.