وزير الخارجية التونسي يدعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة

دعا محمد علي النفطي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة والتصعيد الذي تشهده عدد من دول الإقليم.

وشدد النفطي على ضرورة تجنيب المنطقة مزيدًا من التوترات، والعمل على وقف التصعيد العسكري، بما يساهم في الحفاظ على أمن واستقرار الشعوب والدول العربية.

وأكد وزير الخارجية التونسي أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه زيادة حدة التوترات وفتح الباب أمام اتساع نطاق المواجهات، مشددًا على أهمية التحرك العاجل من أجل احتواء الأزمة.

وأشار النفطي إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية يجب أن تتمثل في وقف العمليات العسكرية، ومنع المنطقة من الانزلاق إلى مواجهات أوسع، بما يحافظ على أمنها واستقرارها.

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