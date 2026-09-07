MG الأكثر ترخيصا بين السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس 2026

حققت علامة MG صدارة جديدة في سوق السيارات الملاكي المصري خلال أغسطس 2026، بعدما احتلت المركز الأول للمرة الأولى في ترتيب العلامات الأكثر ترخيصاً، بإجمالي 2326 سيارة ملاكي، في ظل منافسة قوية بين عدد كبير من الشركات والطرازات التي تستهدف شرائح مختلفة من المستهلكين.

وتستند هذه النتائج إلى البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، والتي ترصد حركة إصدار وثائق التأمين الإلزامي وتراخيص المركبات الجديدة في مختلف وحدات المرور، ويعد التقرير أحد المؤشرات المهمة لمتابعة حركة سوق السيارات، حيث يقدم ترتيب للعلامات التجارية والطرازات وفق المركبات التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال الشهر.

وساهم طراز MG ZS في تعزيز نتائج العلامة خلال أغسطس، بعدما سجل 646 سيارة من إجمالي السيارات الملاكي المرخصة باسم MG، وبذلك تمكنت العلامة من التفوق على عدد من المنافسين الرئيسيين خلال شهر شهد منافسة قوية على المراكز الأولى.

وجاءت علامة شيري في المركز الثاني بإجمالي 1861 سيارة، فيما كان لطراز أريزو 5 النصيب الأكبر من هذه التراخيص بعد تسجيل 604 سيارات، وحلت جيتور في المركز الثالث بإجمالي 1696 سيارة، مع تسجيل طراز داشنج 368 سيارة.

واحتلت نيسان المركز الرابع بعدد 1546 سيارة، واستحوذت صني على 567 سيارة، بينما سجلت ماجنيت 496 سيارة، وجاءت هيونداي في المركز الخامس بإجمالي 1468 سيارة، تصدرها طراز إلنترا بعد تسجيل 601 سيارة.

وفي المراكز التالية، جاءت كيا بإجمالي 1052 سيارة، ثم سوايست بـ930 سيارة، وشانجان بـ834 سيارة، وتويوتا بـ783 سيارة، بينما احتلت سكودا المركز العاشر بإجمالي 725 سيارة.

وتبرز صدارة MG للملاكي للمرة الأولى حجم التحولات السريعة التي يشهدها السوق المصري، حيث أصبحت المنافسة لا تعتمد فقط على الحضور التاريخي للعلامات، وإنما ترتبط أيضا بتنوع الطرازات وحجم الإقبال الفعلي وحركة التسليم والترخيص.