طرح البوستر الرسمي لمسلسل «50/50» بطولة كندة علوش

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «50/50» خمسين خمسين البوستر الرسمى ، الذي تخوض بطولته الفنانة كندة علوش، استعدادًا لبدء عرضه على إحدى المنصات يوم 17 سبتمبر الجاري، ضمن أحدث الأعمال الدرامية التي تنضم إلى خريطة المنصة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل «50/50» يجمع مسلسل «50/50» بين الدراما والتشويق والكوميديا والأكشن، في قالب درامي مكون من 15 حلقة، ويقدم مجموعة من المفاجآت والصراعات الإنسانية التي تتطور مع تصاعد الأحداث.

وتجسد كندة علوش خلال العمل شخصية «رانيا»، وهي محامية تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عدد من الأزمات والمسؤوليات، خاصة مع وجود ابنها، الأمر الذي يدفعها إلى خوض رحلة جديدة لاستعادة حياتها ومواجهة الظروف التي فرضت نفسها عليها.

ومع تطور الأحداث، تدخل «رانيا» في سلسلة من المواقف والمفاجآت التي تكشف جوانب مختلفة من شخصيتها، وتضعها أمام اختبارات صعبة وقرارات لم تكن تتوقع يومًا أن تضطر إلى اتخاذها.

أبطال مسلسل «50/50»

يشارك كندة علوش في بطولة مسلسل «50/50» كل من معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، انتصار، وحازم إيهاب، إلى جانب عدد من الفنانين. والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

ومن المنتظر أن يكشف المسلسل خلال حلقاته عن العديد من المفاجآت والتحولات في حياة «رانيا»، في إطار يجمع بين التشويق والصراع الإنساني، وصولًا إلى مجموعة من القرارات المصيرية التي تواجهها بطلة العمل.