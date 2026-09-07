بصورة من ألبوم «متخافيش».. عمرو دياب يشارك في تريند الثمانينيات

شارك الفنان عمرو دياب في تريند الثمانينيات الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، لكن على طريقته الخاصة، بعدما نشر صورة حقيقية له تعود إلى بدايات مشواره الفني.

واختار «الهضبة» صورة من فترة طرح ألبومه الشهير «متخافيش»، ليعيد الجمهور إلى أجواء تلك الحقبة التي شهدت انطلاقة ،و علق كاتبا:مهما اشوف في الكون ملايكة.. مش هكون غير بس ليكي

مستحيل أنا اتوه في سكة.. فيها في الآخر عينيكي

ويُعد ألبوم «متخافيش» من أبرز المحطات المبكرة في مسيرة عمرو دياب، وطرح عام 1990، وضم عددا من الأغاني التي ارتبطت بجمهوره، من بينها «متخافيش» و«زي الزمان» و«ونندم» و«مشغول».

وجاءت مشاركة عمرو دياب بالتزامن مع انتشار تريند الثمانينيات بين عدد من نجوم الفن، حيث استعان بعضهم بالذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم صورهم بإطلالات وأجواء مستوحاة من تلك الحقبة، بينما اختار آخرون نشر صورهم الحقيقية من فترة الثمانينيات.