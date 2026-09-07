فريق تويوتا جازو يحتفل بثلاثية تاريخية في رالي باراجواي للسيارات

واصل فريق تويوتا جازو للسباقات تألقه في بطولة العالم للراليات، بعدما حقق السائق سامي باجاري ومساعده ماركو سالمينين فوزهما الثالث على التوالي، إثر تتويجهما بلقب رالي باراجواي على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي1 رقم 5.

وسجل الثنائي إنجازا تاريخيا؛ بعدما أصبح أول طاقم في بطولة العالم للراليات يحقق انتصاراته الثلاثة الأولى في ثلاث جولات متتالية، عقب فوزهما السابق في رالي إستونيا ثم رالي فنلندا.

وجاء الفوز في باراجواي بعد منافسة صعبة فرضتها طبيعة الطرق والظروف الجوية، حيث واجهت الفرق مطبات وانخفاضات حادة وصخور مخفية أسفل الطرق الطينية، إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة والتهديد المستمر بهطول أمطار غزيرة، واضطر فريق تويوتا إلى تجهيز سياراته بأنظمة مآخذ هواء مرتفعة، وهي تجهيزات تستخدم عادة في الظروف القاسية لرالي سفاري كينيا.

ولم تكن بداية باجاري وسالمينين سهلة، إذ أدى تسرب المياه خلال المرحلة الافتتاحية إلى تراجعهما للمركز السابع، قبل أن ينجح الفريق في معالجة المشكلة واستعادة الثنائي لوتيرة المنافسة، ليصلا إلى صدارة الترتيب مع نهاية اليوم الأول.

وواصل الثنائي توسيع الفارق خلال مراحل الرالي، قبل أن يحسما الفوز بفارق بلغ 25.8 ثانية، ليعززا موقعهما في المنافسة على لقب بطولة العالم.

وقال آكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق جازو للسباقات، إن الانتصار جاء في ظروف بالغة الصعوبة، مشيدا بأداء الفريق والثنائي الفائز.

وأكد أن المنافسة على اللقب أصبحت أكثر إثارة مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وبهذا الفوز، حافظ باجاري على المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، بينما واصل فريق تويوتا جازو تصدر بطولة المصنعين بفارق 173 نقطة، قبل الانتقال إلى الجولة الثانية عشرة من الموسم، رالي تشيلي، المقرر إقامته من 10 إلى 13 سبتمبر.