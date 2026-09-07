فولكس واجن ستوقف إنتاج سيات بحلول 2029| تفاصيل

كشفت شركة فولكس واجن عن قرار إيقاف إنتاج سيات بحلول عام 2029، وتنتمي سيات لفئة السيارات الهاتشباك، وقد تكون سيات واحدة من أكبر ضحايا خطة خفض التكاليف وإعادة الهيكلة التي تنفذها مجموعة فولكس واجن .

سبب إيقاف إنتاج سيات بحلول عام 2029

- سبب إيقاف إنتاج سيات بحلول عام 2029:

وتشير وثيقة داخلية مسربة إلى دراسة إنهاء العلامة الإسبانية تدريجياً بحلول نهاية عام 2029، وتم نقل أكبر قدر ممكن من منتجاتها وعملياتها إلى كوبرا.

سبب إيقاف إنتاج سيات بحلول عام 2029

ولم تتخذ فولكس واجن قرار نهائي معلن حتى الآن، لكن التقرير الألماني يشير إلى خطوة أكثر تقدماً من مجرد تقليص تشكيلة سيات، إذ تم استبعاد العلامة بالفعل من التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل للمجموعة، تمهيداً لإنهائها بصورة منظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

- خطة لإنهاء سيات بحلول نهاية عام 2029 :

ظهرت وثيقة سرية أعدت لاجتماع المجلس الإشرافي لمجموعة فولكس واجن، وبحسب الوثيقة، تستهدف المجموعة إنهاء علامة سيات بصورة منظمة وفعالة من حيث التكلفة بحلول نهاية 2029 على أقصى تقدير، مع استمرار تقديم خدمات الصيانة والدعم للعملاء الحاليين والوفاء بالالتزامات القائمة حتى بعد توقف العلامة.

سبب إيقاف إنتاج سيات بحلول عام 2029

وتشير الخطة إلى نقل المنتجات وعمليات البيع والبنية التحتية للتصنيع إلى كوبرا كلما كان ذلك ممكناً، إذ ترى المجموعة أن استمرار سيات بصورتها الحالية سيؤدي إلى استهلاك موارد إضافية يمكن توجيهها إلى علامات ومشروعات أخرى.

ولكن فولكس واجن لم تؤكد رسمياً اعتماد الخطة حتى الآن، ما يجعل إنهاء سيات مقترح داخلي متقدم وليس قرار نهائي معلن، ولن يكون التحول مفاجئاً بالكامل إذا نفذت الخطة.

سبب إيقاف إنتاج سيات بحلول عام 2029

فقد بدأت كوبرا في الأصل كاسم للفئات الرياضية من سيارات سيات، قبل فصلها كعلامة مستقلة في عام 2018، ثم توسعت سريعاً بطرازات خاصة بها وموقع أكثر رياضية وارتفاع في الأسعار داخل مجموعة فولكس واجن.