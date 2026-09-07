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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان يتواصل مع زوجته.. القبض على عامل هدد شخصا بعد فضح أمره بالإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتهديده وأنجاله بإلحاق الأذى بهم، والتعدي عليه بالسب، بالإسكندرية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية، وبسؤاله؛ أقر بوجود خلافات بينه وبين زوجته، وسبق قيامه بتطليقها وردها إلى عصمته، واكتشافه وجود محادثات عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية بينها وبين أحد الأشخاص.

وأضاف أنه قام بالاتصال به هاتفيًا، وأخبره أنه زوجها، وطلب منه عدم التواصل معها مرة أخرى، إلا أن المشكو في حقه قام بإرسال رسائل نصية وصوتية تتضمن عبارات سب وتهديد بإلحاق الأذى به وأنجاله.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، عامل بإحدى شركات تصنيع الإطارات، مقيم بدائرة القسم، وبفحص هاتفه المحمول؛ تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ذلك.

وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الإسكندرية

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