لامبورجيني بقوة 907 حصان تنضم إلى أسطول الشرطة الإيطالية

بينما تعتمد أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة على سيارات مثل فورد إنترسبتور أو تسلا سايبرترك وفورد موستانج GT، كشفت الشرطة الإيطالية عن أحدث انضمام لأسطولها الفائق، وهي سيارة لامبورجيني تيميراريو.

وعلى الرغم من أن إطلاق سيارة خارقة بهذا المستوى قد يبدو استعراضًا إعلاميًا، إلا أن هذه النسخة المخصصة ستتولى مهمة حيوية تتمثل في النقل السريع للأعضاء البشرية والمستلزمات الطبية الطارئة عبر البلاد.

أداء هجين استثنائي للمهام الطارئة

تعتمد لامبورغيني تيميراريو - البديلة لطراز هوراكان - على نظام محرك هجين يتكون من محرك V8 بسعة 4.0 ليتر مزود بشاحن توربيني مزدوج إلى جانب 3 محركات كهربائية، ليولدا معًا قوة إجمالية تبلغ 907 أحصنة (920 حصانًا متريًا).

وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س في غضون 2.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 343 كم/س، مما يضمن وصول الشحنات الطبية في أسرع وقت ممكن عندما تكون كل ثانية فارقة.

شراكة مستمرة منذ عام 2004

يمتد التعاون بين شركة لامبورغيني والشرطة الإيطالية لأكثر من 20 عامًا، حيث بدأت الشراكة في عام 2004 بتقديم طراز جاياردو.

ومنذ ذلك الحين، انضمت 6 سيارات فائقة لأسطول الشرطة، من بينها غاياردو LP 560-4 وهوراكان وأوروس بيرفورمانتي. وساهمت هذه السيارات في تنفيذ أكثر من 200 مهمة لنقل الأعضاء البشرية بنجاح، إلى جانب المشاركة في أكثر من 1500 فعالية للتوعية بالسلامة المرورية.

وتتميز النسخة الجديدة بطلاء الشرطة الإيطالية الكلاسيكي باللونين الأزرق والأبيض مع شعار Polizia، وشريط إضاءة أعلى السقف، ورسومات مستوحاة من علم إيطاليا، لتجمع بين الأداء الرياضي العالي والخدمة المجتمعية النبيلة.