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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مخاطر تناول دواء التخسيس دون استشارة طبيب.. «تجربة الآخرين» قد تهدد حياتك

حبوب التخسيس
حبوب التخسيس
أسماء عبد الحفيظ

حذر الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية ونحت القوام، من تناول أدوية التخسيس أو استخدام حقن إنقاص الوزن بناءً على تجارب الأصدقاء أو الأقارب أو ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما يناسب شخصًا قد لا يكون مناسبًا لشخص آخر.

وأوضح صبري فى تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن أدوية التخسيس لا يجب التعامل معها باعتبارها وسيلة سريعة لإنقاص الوزن، مشيرًا إلى أن اختيار الدواء والجرعة المناسبة يرتبطان بحالة كل شخص، ودرجة زيادة الوزن، والأمراض المصاحبة، والأدوية الأخرى التي يتناولها.

أحمد صبري يحذر من أدوية التخسيس

وقال أحمد صبري، في تصريحات صحفية، إن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه البعض هو الحصول على دواء للتخسيس بعد رؤية نتيجة جيدة مع شخص آخر، دون معرفة طبيعة حالته الصحية أو الجرعة التي استخدمها.

وأضاف أن «تجربة الآخرين ليست وصفة طبية»، موضحًا أن الشخص الذي فقد عددًا كبيرًا من الكيلوجرامات باستخدام دواء معين قد يكون خضع في الأساس لفحوصات ومتابعة طبية، وبالتالي لا يمكن نقل تجربته إلى شخص آخر بشكل عشوائي.

وأشار إلى أن استخدام أدوية التخسيس دون تقييم طبي قد يؤدي إلى ظهور آثار جانبية أو مشكلات صحية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى.

أدوية التخسيس ليست مناسبة للجميع

وأكد خبير التغذية ونحت القوام أن علاج زيادة الوزن يجب أن يبدأ بتقييم الحالة، وليس باختيار اسم دواء متداول على السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من علاج السمنة هو الوصول إلى وزن صحي بطريقة آمنة ومستدامة.

وأوضح أن الطبيب قد يحتاج إلى معرفة التاريخ المرضي للمريض، وقياس الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب التعرف على طبيعة النظام الغذائي ومستوى النشاط البدني والأدوية التي يتناولها الشخص، قبل تحديد الخطة المناسبة.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية كذلك أهمية استشارة مقدمي الرعاية الصحية قبل تناول الأدوية، وحذرت من استخدام مستحضرات مجهولة المصدر يتم الترويج لها لإنقاص الوزن، لما قد تحتويه من مواد غير معلومة أو غير آمنة.

مخاطر تناول دواء التخسيس من تلقاء نفسك

وأوضح أحمد صبري أن تناول دواء التخسيس دون إشراف طبي قد يعرض الشخص لآثار جانبية تختلف حسب نوع الدواء والمادة الفعالة والجرعة والحالة الصحية.

ومن الأعراض التي قد تظهر مع بعض أدوية إنقاص الوزن: الغثيان، القيء، اضطرابات الجهاز الهضمي، الإسهال أو الإمساك، وآلام البطن، بينما تختلف طبيعة المخاطر من دواء لآخر.

وأضاف أن المشكلة تصبح أكثر خطورة عندما يلجأ الشخص إلى زيادة الجرعة اعتقادًا بأن ذلك سيؤدي إلى نزول الوزن بشكل أسرع، أو يجمع بين أكثر من منتج للتخسيس في الوقت نفسه.

تحذير من منتجات التخسيس مجهولة المصدر

أضرار حبوب التخسيس 

وشدد خبير التغذية ونحت القوام على ضرورة الابتعاد عن منتجات التخسيس مجهولة المصدر، خصوصًا المنتجات التي يتم بيعها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دون بيانات واضحة أو إشراف طبي.

وسبق أن حذرت هيئة الدواء المصرية من مستحضرات مجهولة المصدر يتم الترويج لها لإنقاص الوزن وعلاج السمنة، مشيرة إلى أن بعض هذه المنتجات قد تكون غير مسجلة أو تحتوي على مكونات غير معلومة، وهو ما قد يمثل خطرًا على صحة المستخدم.

أحمد صبري: نزول الوزن ليس الهدف الوحيد

وأشار أحمد صبري إلى أن نجاح رحلة إنقاص الوزن لا يجب أن يقاس بسرعة نزول الرقم على الميزان فقط، وإنما بقدرة الشخص على الحفاظ على النتائج وتحسين صحته وتغيير عاداته الغذائية.

اضرار حبوب التخسيس 

وأكد أن النظام الغذائي المناسب والنشاط البدني والمتابعة المتخصصة تمثل عناصر أساسية في علاج زيادة الوزن، بينما قد تكون الأدوية جزءًا من الخطة العلاجية لبعض الحالات عندما يقرر الطبيب أنها مناسبة.

نصائح مهمة قبل تناول أدوية التخسيس

ونصح أحمد صبري كل من يرغب في استخدام أدوية إنقاص الوزن بعدم شراء أي دواء بناءً على تجربة شخص آخر، وضرورة استشارة الطبيب أولًا، مع إبلاغه بجميع الأمراض والأدوية والمكملات التي يتناولها المريض.

كما شدد على عدم تغيير الجرعة أو الجمع بين أدوية التخسيس المختلفة دون توجيه طبي، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعد بخسارة عدد كبير من الكيلوجرامات خلال فترة قصيرة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل انتشار أدوية وحقن إنقاص الوزن على نطاق واسع، بينما تؤكد الجهات الصحية أن استخدامها يجب أن يكون وفق تقييم طبي ومتابعة مناسبة، وليس اعتمادًا على تجارب شخصية متداولة عبر الإنترنت.

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