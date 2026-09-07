الطائرة «بدر-250» الهجومية.. أسلحة إماراتية متطورة تتصدر معرض العلمين

تشارك “الصناعات الدفاعية الإماراتية” في فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء والعلمين 2026، بمجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الدفاعية، في استعراض يعكس تطور الصناعات العسكرية الإماراتية وتوسع قدراتها في مجالات التسليح والتكنولوجيا الدفاعية.

وتبرز من بين المعروضات، الطائرة «بدر-250» الهجومية، إلى جانب منظومات ومعدات عسكرية إماراتية أخرى، ما يمنح زوار المعرض فرصة للتعرف على أحدث المنتجات التي طورتها شركات الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات.

وتأتي المشاركة الإماراتية، ضمن حضور دولي واسع في معرض العلمين، الذي يمثل منصة مهمة لعرض أحدث التقنيات في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، ويفتح المجال أمام التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية.

ويعكس تنوع المعروضات الإماراتية توجهًا متزايدًا نحو تطوير حلول دفاعية محلية تجمع بين القدرات الهجومية والتقنيات الحديثة، في ظل سباق إقليمي ودولي لتوطين الصناعات الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية.