كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

الخوف ليس عيبًا أو ضعفًا، وإنما شعور طبيعي يرافق الإنسان في مراحل مختلفة من حياته، وطبيعة موجودة في جميع الكائنات، الفرق بين خوف الإنسان وباقي الكائنات أن خوف الإنسان مرتبط أكثر بالوعي ومعتمد على التفكير والتحليل الزائد، ليس خوفًا يستخدم فقط كوسيلة لحمايته من الخطر كباقي الكائنات.... ورغم أن الخوف شعور طبيعي، إلا أنه قد يؤذي صاحبه عندما يزداد عن حده ويتحول إلى عائق يمنعه من الاستمتاع بحياته وتحقيق أهدافه.

من أبرز أنواع المخاوف التي قد تؤذي صاحبها وأكثرها انتشارًا:

* الخوف الزائد من المستقبل والمجهول.

سببه فقدان السيطرة أو القلق من التعرض لشيء غير متوقع، كما تلعب ضغوطات الحياة وارتفاع مستوى المعيشة، والمقارنات والتنافس بين الناس لتحقيق أهداف دورًا في الخوف من المستقبل.

* الخوف من الفشل وعدم النجاح.

سببه القلق من تكرار تجارب سابقة غير ناجحة، بمجرد التفكير فيها يتوقع الإنسان نظرة الآخرين السلبية له، ويتوقع الشعور بخيبة أمل وفقدان الشغف.

* الخوف من نظرة الآخرين أو الرفض الاجتماعي.

سببه قلة الثقة بالنفس والتردد في اتخاذ القرار، والخوف من تحمل مسؤولية قرار أو فعل قد يعرض الإنسان للسخرية والانتقاد.

* الخوف من فقدان الأشخاص الذين نحبهم.

سببه شدة التعلق والخوف من التعرض للوحدة وخسارة كل شيء إيجابي مرتبط بالأشخاص الذين نحبهم.

* الخوف من المرض والموت.

سببه عدم تقبل فكرة أن بعض الأمور في الحياة لا يمكن التحكم فيها، وربط فكرة المرض بالموت، وربط الاثنين بفقدان من نحب ونتعلق بهم في الحياة.

كيف نتغلب على مخاوفنا؟

* التغلب على الخوف من المستقبل والمجهول: التركيز على الحاضر والاستمتاع به، وتجنب التفكير في أسوأ الاحتمالات، والاستعداد لما يمكن التحكم فيه.

* التغلب على الخوف من الفشل: تقبّل الفشل كجزء من النجاح واعتباره طريقًا يؤدي إلى النجاح، والتعلم من الأخطاء، والبدء بخطوات صغيرة من جديد.

* التغلب على الخوف من نظرة الآخرين: تقوية الثقة بالنفس، وعدم جعل رأي الآخرين معيارًا لقراراتنا.

* التغلب على الخوف من فقدان من نحب: تقبّل أن الفقد جزء من الحياة، والاستمتاع بوجود من نحب بدلًا من الخوف المستمر من فقدانهم، وصناعة أجمل الذكريات معهم لتكون همزة الوصل بيننا وبينهم بعد فقدهم ومنعًا لأي ندم مستقبلي.

* التغلب على الخوف من المرض والموت: الأخذ بالأسباب والاهتمام بالصحة، مع تقبّل أن بعض أمور الحياة خارج سيطرتنا، وعدم الانشغال بها على حساب الحاضر.

أكبر خطوة للتغلب على الخوف الاعتراف به وفهم سببه، ثم محاولة مواجهة ما نخاف منه بصورة تدريجية بدلًا من الهروب منه وتجاهله.... التركيز على ما يمكننا التحكم فيه، والاستعانة بالأشخاص الذين نثق بهم.... وفي النهاية، لا تعني الشجاعة أن نعيش بلا خوف، وإنما أن نمتلك القدرة على مواجهته وألا نسمح له أن يزداد عن حده ولا بأن يتحكم في قراراتنا وحياتنا.