محدش يشتريها| مدارس النيل تحذر الطلاب من تداول كتب ومذكرات تجارية منسوبة لها

أصدرت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، بيانا عاجلا بشأن المواد التعليمية الخاصة بمناهج النيل

حيث قالت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، في بيانها : أن منصة Edumaster هي المنصة الإلكترونية الشرعية والوحيدة المعتمدة لرفع وتوفير أوراق العمل وكافة المواد التعليمية لجميع الصفوف الدراسية، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي .

وحذرت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، من المواد المطبوعة المتداولة تجاريًا قائلة : ننبه إلى أن الكتب والكتيبات التي يتم طباعتها وتداولها تجاريًا بإستخدام المحتوى المرفوع على منصة Edumaster ، هي خارج نطاق مسؤوليتنا ، ولا نوصي بالتعامل معها أو شراؤها.

وشددت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية في بيانها على رفض ممارسات بعض المعلمين حيث قالت : نؤكد أن قيام بعض معلمي المرحلة الثانوية بإيداع كتب أو مذكرات خاصة بهم في المكتبات وتداولها تجاريًا، هو أمر مرفوض تمامًا من جانبنا و سيتم توقيع أقصى عقوبة وجزاء رادع على أي معلم يثبت تورطه في هذه الممارسات المخالفة للسياسات التعليمية للشركة.

وأضافت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، نؤكد أن جميع هذه المواد والكتب سيتم أتاحتها بصيغتها الرقمية (Soft Copy) على منصة Edumaster، مما يتيح للطالب وولي الأمر طباعتها بأنفسهم أو استخدامها مباشرةً عبر المنصة دون أي تكلفة إضافية وذلك فى خلال الايام القادمة ويكتمل رفع المواد التعليمية لجميع المواد الدراسية بنهاية الاسبوع القادم .

وقالت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية : نحث الطلاب على التوجه للقنوات الرسمية والمعتمدة للاستفادة من خبرات معلميهم، وهي:

مشاهدة الحلقات المسجلة: المتوفرة لمناهج النيل على قناة مدرستنا بلس التعليمية .

التواصل المباشر مع المعلمين: حيث يمكن للطالب التواصل المباشر خلال ساعات العمل بأي مدرس من مدرسي المرحلة الثانوية حتي لو لم يكن من مدرسينه بالفرع المسجل به الطالب وذلك عبر وسائل التواصل الرسمية المعتمدة من المدرسة، وهي: البريد الإلكتروني الرسمي ، ورسائل برنامج تيمز (Teams).

اللقاء الشخصي: التوجه إلى مكتب المعلم مباشرة في المدرسة للاستفسار عن أي نقاط غير مفهومة (في حال كان المعلم في نفس الفرع).

وشددت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، على ضرورة الرجوع لادارة المدرسة حال عدم رد المعلم على اي استفسار من الطالب

وأخيرا قالت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية : نهيب بالجميع الالتزام بهذه القنوات الرسمية لضمان الحصول على المعلومة الصحيحة والدعم المعتمد، ونحن علي يقين تام بنزاهة وامانه مدرسينا الاعزاء وحرصهم الشديد علي مصلحه ابنائنا الطلبة الاعزاء سائلين الله التوفيق لأبنائنا الطلاب.

مدارس النيل المصرية الدولية

جدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية الدولية (Nile Egyptian International Schools- NEIS) هي مدارس تأسست عام 2010 بمساهمة صناديق تمويل حكومية، وتهدف هذه المدارس إلى تقديم تعليم دولي عالي الجودة مقابل مصاريف سنوية مخفضة مقارنة بالمدارس الدولية الخاصة، مع مراعاة تقديم فرص لغير القادرين على دفع كامل المصاريف.

وتُدار مدارس النيل المصرية الدولية بواسطة شركة مصر للإدارة التعليمية، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

أما عن شهادات مدارس النيل المصرية الدولية ، فتكون صادرة بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية وتعتمد محليًا من وزارة التربية والتعليم.

وتقدم مدارس النيل المصرية الدولية مناهج مصرية ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة تستهدف زيادة أعداد مدارس النيل المصرية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة المستمرة بين وزارة التربية والتعليم المصرية وهيئة كامبريدج الدولية، لتقديم أفضل تجربة تعليمية بهذه المدارس تتماشى مع التطورات التكنولوجية والتعليمية العالمية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية، بفروعها الخمسة (العبور ـ أكتوبر ـ قنا ـ المنيا ـ بورسعيد)، لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 وينتهي في 30 يونيو 2027، في ضوء انتهاء التعاقد الحالي في 30 يونيو 2026، وذلك في إطار الحرص على استقرار واستمرار الدور المهم الذي تقوم به هذه المدارس في تقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة للطلاب، ضمن خطط الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي.

كما وافق مجلس الوزراء على استصدار تراخيص بناء لمبانٍ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد التأكد من السلامة الإنشائية لها، واستيفاء الإجراءات اللازمة، وسداد المبالغ المالية المُستحقة عن استصدار التراخيص.

وتشمل تلك المباني؛ عدد 140 عمارة سكنية بناحية منقباد ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط، إلى جانب عدد 27 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى للمشروع؛ بينها 25 عمارة بناحية اسكندرية التحرير، وعمارتان بناحية ديروط.