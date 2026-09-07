محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

قرر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، استعباد مدير مدرسة برقطا الإعدادية بمركز كفر شكر، خلال جولة تفقدية أجراها اليوم لعدد من مدارس المحافظة، وذلك بسبب عدم جاهزية المدرسة بالشكل المطلوب لاستقبال العام الدراسي الجديد، إلى جانب غلق معمل الشبكات خلال الجولة.

وخلال تفقد المحافظ للمدرسة، رصد عددًا من أوجه القصور المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسي، من بينها عدم جاهزية بعض مرافق المدرسة، فضلًا عن غلق معمل الشبكات، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار باستبعاد مدير المدرسة من مهام منصبه.



كما وجه المحافظ اللوم إلى مدير المدرسة بسبب ظهوره مرتديًا «جلبية» أثناء الجولة، مؤكدًا أن هذا المظهر لا يليق بمدير مدرسة، باعتباره أحد المسؤولين عن إدارة العملية التعليمية وواجهة للمؤسسة التعليمية أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد محافظ القليوبية خلال جولته على ضرورة رفع درجة الاستعداد داخل جميع المدارس، والتأكد من جاهزية الفصول والمعامل والمرافق، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

