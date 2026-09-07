فتح الحارة الرئيسية خلال نصف ساعة.. كسر بخط مياه بطريق الواحات

أوضح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنه تم فتح الطريق الداعم بالكامل في الاتجاه من الجيزة إلى طريق الواحات، مع انتظام الحركة المرورية وعدم وجود أي اختناقات مرورية بالطريق.

وذلك في إطار التعامل الفوري مع كسر خط المياه بطريق الواحات .

كما يجري حاليًا الانتهاء من أعمال الإصلاح في اتجاه الواحات – الجيزة، ومن المقرر فتح الحارة الرئيسية خلال أقل من نصف ساعة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ويؤكد جهاز المدينة أن ما حدث كان نتيجة كسر بماسورة مياه، ولا توجد أي هبوطات أرضية بالطريق، مع استمرار أعمال الإصلاح والتأمين بالموقع حتى الانتهاء منها بالكامل.

ويهيب جهاز المدينة بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور والعاملين بالموقع، حفاظًا على سلامتهم وانسيابية الحركة المرورية.