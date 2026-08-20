رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بفرع 6 أكتوبر

أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين فرع السادس من أكتوبر، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة، والوقوف على مستوى سير العمل والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين.

وتفقد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار الصالة الجديدة بمركز خدمات المستثمرين، والتي تم تجهيزها بقاعة انتظار خارجية مكيفة، بما يسهم في الحد من التكدس والازدحام داخل الفرع، وتهيئة بيئة أكثر راحة للمستثمرين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تابع الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة السابقة، وسير العمل بصالة خدمات التأسيس، مؤكدًا ضرورة توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين، والعمل على تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز معاملاتهم.

ووجّه الدكتور محمد عوض موظفي الهيئة بضرورة العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، مع توفير الدعم اللازم لمساعدتهم في تقديم الشكاوى والطلبات من خلال منصة «رعاية المستثمرين»، وضمان متابعتها والتعامل معها بصورة سريعة وفعالة.

تطوير ورفع كفاءة مراكز خدمات المستثمرين

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على مواصلة تطوير ورفع كفاءة مراكز خدمات المستثمرين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر، وتيسير الإجراءات، وسرعة الاستجابة لمتطلباته، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجهه.