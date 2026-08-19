عوض: الزيارات الميدانية آلية فعالة للتواصل المباشر مع المستثمرين

أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة ميدانية إلى منطقة «بولاريس باركس» بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، التابعة لشركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية.

وتُعد «بولاريس باركس» إحدى المناطق الاستثمارية التي يتولى القطاع الخاص تطويرها وإدارتها، في إطار الإشراف الإداري والتنظيمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يدعم تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.

وكان في استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة تونش أوزكان، رئيس مجلس إدارة «بولاريس باركس»، والمهندس باسل شعيرة، المدير العام للشركة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة والشركة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد عوض عن تقديره للتجربة الاستثمارية الناجحة لشركة «بولاريس باركس»، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة دعم الشركة ومساندة خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أي تحديات قد تواجهها، بما يسهم في زيادة استثماراتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري.

تواصل مباشر مع المستثمرين

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن الزيارات الميدانية تمثل إحدى الآليات الرئيسية للتواصل المباشر مع المستثمرين، والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم، ومتابعة سير العمل بالمشروعات على أرض الواقع، بما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات ورفع كفاءة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه، رحب المهندس باسل شعيرة بزيارة الرئيس التنفيذي للهيئة، مستعرضًا مراحل تطوير المنطقة وأبرز مكوناتها، وما حققته من نجاح في جذب وتوطين الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا أن المنطقة تمثل نموذجًا ناجحًا للمناطق الاستثمارية المتخصصة، في ضوء ما تتمتع به من بنية أساسية متكاملة وخدمات داعمة أسهمت في تعزيز كفاءتها وتنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين.

وأوضح أن خبرة شركة «بولاريس باركس» في تطوير وإدارة المجمعات الصناعية المتكاملة أصبحت نموذجًا يحظى باهتمام متزايد، في ضوء اعتمادها على معايير متقدمة في تخطيط المناطق الصناعية وإدارتها.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك حاليًا ستة مواقع ومشروعات في مصر، موزعة بين مدن السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاصمة الجديدة، وتشمل مجمعات صناعية قائمة وأخرى قيد التطوير في عدد من أبرز المراكز الصناعية والاستثمارية.

وعقب اللقاء، أجرى الدكتور محمد عوض جولة تفقدية داخل المنطقة الاستثمارية، اطّلع خلالها على عدد من المشروعات الصناعية القائمة، وتابع تطورات العمل ومعدلات التشغيل، وذلك في إطار حرص الهيئة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الاستثمارية والتعرف المباشر على احتياجاتها.

وتُعد شركة «بولاريس الدولية للمناطق الصناعية» من النماذج البارزة في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية المتكاملة. وتمتد منطقتها الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة تبلغ نحو 463 فدانًا، وتستهدف الصناعات النسيجية إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية الأخرى. وقد جرى تطوير المنطقة باستثمارات تُقدَّر بنحو 2 مليار جنيه، وتضم حاليًا 138 مشروعًا صناعيًا، تسهم في توفير أكثر من 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.