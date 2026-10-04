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رغم الهدنة.. شهيد و15 مصابًا في تجدد الهجمات الإسرائيلية على غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم الهدنة.. شهيد و15 مصابًا في تجدد الهجمات الإسرائيلية على غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهد قطاع غزة، اليوم الأحد، تجددًا للهجمات الإسرائيلية، أسفرت، بحسب مصادر طبية، عن استشهاد فلسطيني وإصابة 15 آخرين، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025.

وقالت مصادر طبية لوسائل إعلام فلسطينية إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الحوز، وسط قطاع غزة، جنوب مدينة دير البلح، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين.

وفي شمال غرب مدينة غزة، أصيب 5 فلسطينيين آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شخصًا كان يمر بالقرب من مقر نقابة المهندسين، فيما وصفت حالة أحد المصابين بالحرجة.

قصف مدفعي ونيران من البحر
ولم تقتصر الهجمات على الغارات الجوية، إذ أفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية من مخيم المغازي للاجئين، إلى جانب مناطق في الأجزاء الجنوبية من مدينة خان يونس.

كما تحدث شهود عن إطلاق مركبات عسكرية إسرائيلية النار باتجاه مناطق جنوب وشرق خان يونس، فضلًا عن استهداف مناطق شمال بيت لاهيا.

وبحسب الشهادات نفسها، أطلقت سفن حربية إسرائيلية النار باتجاه سواحل رفح ومدينة غزة.

وفي تطور آخر، قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات هدم واسعة لمبانٍ ومنشآت في شرق مدينة غزة.

حصيلة متصاعدة منذ بدء الهدنة
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، أسفرت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى يوم السبت، عن مقتل ما لا يقل عن 1445 فلسطينيًا وإصابة 5072 آخرين.

أما منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، فتشير الأرقام الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 175 ألفًا، إلى جانب تدمير نحو 90% من البنية التحتية في القطاع، بحسب البيانات الواردة في التقرير.
 

تجددًا للهجمات الإسرائيلية إسرائيل استشهاد فلسطيني اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة

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